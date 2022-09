Hospital de Santa Maria desvaloriza inspeção que apontou falhas em normas anticovid da DGS: “Obras respeitaram sempre as melhores práticas”

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, reagiu à notícia avançada esta terça-feira pela TSF, dando conta de que uma fiscalização efetuada pela ERS detetou o incumprimento de mais de 50 regras da Direção-Geral da Saúde. A unidade hospitalar garante que “as obras nas estruturas alocadas ao plano covid respeitaram sempre as melhores práticas clínicas, técnicas e de segurança para profissionais e doentes e sublinha que “o processo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ainda não foi finalizado”, aguardando a entrega de “informação adicional”, que está a ser reunida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

A administração do hospital garante que a informação a entregar foi “solicitada pela ERS no início do corrente mês” e que “diversos pontos apresentados na deliberação” mencionada na comunicação social “foram já solucionados e dados como encerrados”.

“Outros pontos apresentados estão em fase de resolução com obras estruturais, como acontece com a Unidade de Hematologia, que será totalmente renovada a curto prazo, no âmbito de um projeto estratégico de requalificação total”, adianta o comunicado do Santa Maria, que lembra que a ação de fiscalização da ERS foi realizada em agosto de 2020 e “incidiu sobre os processos de adaptação" do hospital efetuados na primeira fase da pandemia de covid-19, "quando as normas que enquadravam essa adaptação estavam elas próprias a serem produzidas e em processo dinâmico de revisão”.

“O Plano de Contingência do CHULN [Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Santa Maria] foi sempre marcado pela grande adaptabilidade das suas estruturas, qualidade clínica e prontidão na resposta assistencial”, pode ler-se na nota, que sublinha terem sido alocadas, “na fase mais aguda da pandemia”, 14 enfermarias e oito UCI para internamento de doentes covid, “num total de perto de 400 camas”.

Prova do respeito pelas melhores práticas, aos diferentes níveis, conclui o hospital, são “o número reduzido de surtos e a baixa taxa de infeções entre profissionais adquiridas no espaço hospitalar”. O comunicado destaca também “os 80% de taxa de sobrevivência nos cuidados intensivos”.

A fiscalização efetuada encontrou mais de meia centena de incumprimentos de normas e orientações da DGS para prevenção da covid-19. Segundo a "TSF", a ação foi feita depois do hospital ter sido alvo de oito reclamações apresentadas por doentes ou familiares, entre 15 de maio e 7 junho de 2020, por alegados incumprimentos de normas relacionadas com a pandemia.