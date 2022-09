Fiscalização a Hospital de Santa Maria, em Lisboa, deteta incumprimento de mais de 50 regras da DGS

Uma fiscalização feita em agosto de 2020 pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, encontrou mais de meia centena de incumprimentos de normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para prevenção da covid-19. Segundo a "TSF", a ação de fiscalização foi feita depois do hospital ter sido alvo de oito reclamações feitas por doentes ou familiares, entre 15 de maio e 7 junho de 2020, por alegados incumprimentos de normas relacionadas com a pandemia.

Em dezembro, o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte respondeu e apresentou uma série de mudanças, garantindo estar a "implementar medidas corretivas" e a "programar a implementação de outras". Contudo, ainda há cerca de 50 falhas que levam a ERS a fazer mais recomendações.

"O Hospital de Santa Maria padece de constrangimentos suscetíveis de afetarem os direitos e interesses legítimos dos utentes sob sua responsabilidade, em especial o direito à prestação de cuidados de saúde adequados, de qualidade e com segurança, evidenciando-se a preterição de procedimentos definidos pela DGS em matéria de prevenção, controlo e vigilância da infecção pelo vírus SARS-CoV-2", lê-se entre as 134 páginas da deliberação.

Depois das queixas, a ERS encontrou 56 "não-conformidades" com as regras da DGS em vários serviços, entre os quais serviços de urgência, internamentos de adultos com covid, cuidados intensivos e bloco operatório. Outra falha detectada foi na gestão de resíduos hospitalares.