Dos 241 surtos ativos em Portugal, 70% concentram-se em Lisboa e Vale do Tejo

No início desta semana, registavam-se 241 surtos ativos em território continental, a esmagadora maioria (168) concentrados em Lisboa e Vale do Tejo. Ou seja, esta região abrange neste momento 70% destes surtos, seguindo-se de longe as regiões do Norte (30) e do Algarve (23), indicam os dados da Direção-Geral da Saúde.

Apesar do aumento de casos nas últimas semanas, a DGS sublinha o facto de estes números serem significativamente inferiores aos registados em fevereiro, quando chegaram a existir 921 surtos ativos.

Em relação à situação particular das escolas, há ainda a identificação de 84 surtos ativos (declarados sempre que se encontrem dois casos positivos com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço), envolvendo um total acumulado de 514 pessoas, entre alunos, profissionais e coabitantes, “parte dos quais estão recuperados”.

A DGS volta a salientar a diferença em relação à situação no início do ano, quando se chegaram a registar 190 surtos no continente, desde creches ao ensino superior. Estes só são declarados extintos depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado.

No entanto, o facto de as orientações indicarem que toda a turma pode ir para casa mediante o aparecimento de um caso positivo faz com que o número de estudantes em isolamento profilático seja muito superior.

Só em Lisboa e Vale do Tejo, os 66 surtos em meio escolar implicam que mais de seis mil alunos estejam a aprender em casa, revelou o coordenador regional do combate à pandemia nesta região e também secretário de Estado, Duarte Cordeiro, em entrevista à Renascença na segunda-feira.

A DGS dá ainda conta a existência de cinco surtos em lares, com um total de 23 casos positivos, parte dos quais também já recuperados. No caso destas estruturas e com a quase totalidade da população já protegida com a vacinação completa, a diferença para o início do ano é ainda maior. Em fevereiro, chegaram a registar-se 405 surtos ativos nestas estruturas.

Voltando aos números globais por região, o Alentejo regista 13 surtos ativos e o Centro sete.