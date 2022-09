Covid-19. Lisboa “já está acima do limite” dos 240 casos por 100 mil habitantes e pode recuar no desconfinamento na próxima semana

Duarte Cordeiro reconhece que o concelho de Lisboa “já está acima do limite que permite recuar” no desconfinamento, embora seja “a primeira semana em que o está”. Ainda assim, o coordenador do Governo para a Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, adverte, em entrevista à RTP3: “Se a incidência não diminuir na próxima semana, então Lisboa passa a ter horários reduzidos no que diz respeito à restauração”.

Duarte Cordeiro frisa a “situação de elevada incidência na região e, em particular, na Área Metropolitana de Lisboa”.

De acordo com o coordenador regional, “Lisboa está acima dos 240 casos por 100 mil habitantes”, tal como “Sesimbra também está”, além disso “há vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa com mais de 120 casos por 100 mil habitantes”.

No passado sábado, Lisboa registava uma incidência de 254 casos por 100 mil habitantes, estando acima da linha vermelha traçada pelo Governo. E de acordo com Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o concelho pode atingir nos próximos dias uma incidência de 280, escreve a Renascença.

Uma vez que Santos da casa não fazem milagres pela pandemia, Duarte Cordeiro considera “prudente a decisão da Câmara Municipal de Lisboa de não realizar arraiais, tendo em conta aquilo que é a incidência”.

Na opinião do coordenador do Governo para a covid-19 em LVT, “aquilo que é mais importante perceber nesta fase do campeonato é que a pandemia ainda não passou”.

Duarte Cordeiro pede igualmente “atenção e cuidado” para as novas variantes, nomeadamente a Delta (indiana), até porque, sustenta “muitas pessoas ainda não estão vacinadas”.

Com efeito, “a mensagem central nesta fase é um apelo à testagem frequente das pessoas, especialmente das faixas etárias em que tem aumentado o número de casos, entre os 15 e os 40 anos, porque são pessoas com maior interação social e que assumem mais riscos”, conclui.

Que medidas avançam se Lisboa recuar?

Aquilo que está estipulado pelo Governo é que os concelhos mais populosos, como Lisboa, podem ter medidas mais apertadas caso registem mais de 240 casos por 100 mil habitantes durante duas semanas consecutivas. Por outras palavras, se até ao final da próxima semana os números não baixarem na capital do país, haverá um recuo no plano de desconfinamento.

Na prática, isso pode significar:

- horários mais reduzidos para restaurantes, pastelarias e comércio a retalho não alimentar (voltam a fechar às 15h30 ao fim de semana)

- quatro pessoas por mesa no interior dos estabelecimentos e limite de seis nas esplanadas

- supermercados fecham às 19h ao fim de semana

- ginásios sem aulas de grupo

- teletrabalho passa a ser obrigatório

- eventos culturais só até às 22h30

- casamentos e batizados com 25% da lotação