Covid-19. Pessoas a partir dos 40 anos já podem agendar a vacinação

As pessoas com 40 ou mais anos já podem agendar a vacinação contra a covid-19. A task-force para o plano de vacinação tinha confirmado ao Expresso que a opção ficaria disponível a partir desta segunda-feira à tarde, mas perto da meia-noite tal ainda não era possível - a marcação ficou entretanto disponível.

Até agora, estava apenas disponível o autoagendamento para os maiores de 43 anos, ativo há oito dias. A inscrição pode ser feita no site da covid-19 do Ministério da Saúde.

No agendamento online pode selecionar a data e o local para a administração da vacina. Depois, a pessoa será contactada por SMS com a confirmação da data, hora e local de vacinação - é preciso responder à mensagem para confirmar o agendamento.

As pessoas com mais de 40 anos já começaram a ser convocadas localmente (através dos centros de saúde) para serem inoculadas desde dia 6 de junho.

A partir do próximo domingo, dia 20, a imunização será alargada aos maiores de 30 anos. Depois, em agosto, começam a ser inoculadas as pessoas entre os 20 e os 30, segundo as datas adiantadas pelo coordenador da task-force, o vice-almirante Gouveia e Melo.

Notícia atualizada a 15/06, às 7h20