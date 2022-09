Covid-19. Maioria dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo estão a surgir no âmbito familiar

70% dos novos casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) estão a surgir no seio da família, avançou esta segunda-feira o coordenador regional do combate à pandemia na região. Segundo Duarte Cordeiro, as festas têm dado origem a 11% das novas infeções.

O responsável disse também à Renascença que são vários os concelhos a registar mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Lisboa, Cascais, Sintra, Sesimbra, Odivelas e Oeiras estão todos muito próximo da linha vermelha.

Atualmente há 170 com surtos ativos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 66 em meio escolar, o que representa cerca de seis mil alunos a cumprir isolamento profilático.

Duarte Cordeiro lembrou que a vacinação decorre “a um ritmo bom”, devendo continuar “a este ritmo ou superior”, mas frisou que “a testagem é fundamental”. Isto porque há concelhos com testes gratuitos, “mas é preciso que as pessoas vão fazer os testes” para se atingirem os objetivos.

"É preciso ter muita atenção pois a pandemia não ficou para trás", avisou o governante, que aguarda que a Direção-Geral de Saúde estipule qual o número de participantes em casamentos, batizados e espetáculos culturais a partir do qual torna obrigatória haver testagem.