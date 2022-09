Covid-19 no 🌏: EUA registam 117 mortos e 4320 casos nas últimas 24 horas

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.797.342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhĂ”es de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agĂȘncia de notĂ­cias France-Presse (AFP). Veja em baixo alguns dos dados mais recentes em vĂĄrios pontos do mundo.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 117 mortos por covid-19 e 4.320 casos nas Ășltimas 24 horas, bem abaixo da mĂ©dia dos Ășltimos sete dias (14.288), segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O paĂ­s contabiliza 33.461.572 infetados e 599.768 Ăłbitos desde o inĂ­cio da pandemia.

O balanço provisório de mortes excede em muito as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, no melhor dos casos, entre 100.000 e 240.000 óbitos devido à pandemia.

MĂ©xico

O MĂ©xico, o quarto paĂ­s do mundo com mais Ăłbitos por covid-19, registou 53 mortos e 1.707 infetados com o novo coronavĂ­rus nas Ășltimas 24 horas, segundo dados oficiais. O nĂșmero de novos casos fica bem abaixo da mĂ©dia dos Ășltimos sete dias, fixada nos 2928.

O país contabiliza 230.148 mortos e quase 2,5 milhÔes de casos desde o início da pandemia.

China

A China registou 23 infetados com o novo coronavĂ­rus nas Ășltimas 24 horas, quatro deles de contĂĄgio local na provĂ­ncia de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, anunciaram esta segunda-feira as autoridades.

Guangdong detetou mais de 100 infeçÔes locais desde 21 de maio passado, situação que levou as autoridades locais a isolar bairros inteiros e restringir a circulação de pessoas para fora da província.

Alemanha

As autoridades de saĂșde alemĂŁs registaram menos de mil novas infeçÔes por coronavĂ­rus em um dia pela primeira vez desde setembro, com 549 casos confirmados, em comparação com os 1.117 de hĂĄ uma semana.

A Ășltima vez que os nĂșmeros ficaram abaixo de 1.000 foi em 21 de setembro, com 922 novas infeçÔes em 24 horas.

Enquanto isso, o nĂșmero de mortes com ou de covid-19 em um dia foi de 10, em comparação com 22 na Ășltima segunda-feira, de acordo com dados atualizados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidĂȘncia acumulada em sete dias no conjunto do paĂ­s situa-se nas 16,6 novas infeçÔes por 100 mil habitantes - com 13.790 casos em uma semana -- relativamente aos 17,3 de domingo e aos 24,3 da passada segunda-feira.

A Alemanha acumulou 3.715.518 casos positivos e 89.844 mortes com ou de covid-19 desde o inĂ­cio da pandemia.

África

África regista esta segunda-feira um total acumulado de 134.818 mortes associadas à covid-19 e 5.049.036 infetados desde o início da pandemia, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

O nĂșmero total de pessoas recuperadas da infeção Ă© de 4.524.651, de acordo com a mesma entidade, que reĂșne os dados oficiais de 55 paĂ­ses e territĂłrios do continente.

Em atualização