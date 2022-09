Covid-19 no 🌏: EUA aproxima-se das 600 mil mortes (o número previsto por Biden)

Estados Unidos da América

Os Estados Unidos atingiram no sábado 33.457.252 casos confirmados de covid-19 e 599.651 mortes pela doença, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Há a registar mais 490 mortes e 19.339 novas infeções do que na sexta-feira.

A Califórnia é o estado onde se registam mais mortos, com 63.185, seguido de Nova Iorque (53.539), Texas (51.912), Florida (37.265), Pensilvânia (27.457), Nova Jersey (26.324) e Illinois (25.452). Outros estados com um grande número de mortos são a Geórgia (21.128), Michigan (20.720), Ohio (20.091), Massachusetts (17.937) e Arizona (17.740). Quanto a contágios, a Califórnia regista 3.801.408, seguindo-se Texas com 2.977.483, Florida com 2.344.321 e Nova Iorque com 2.108.950.

O balanço provisório de mortes - 599.651 - excede em muito as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, no melhor dos casos, entre 100.000 e 240.000 óbitos devido à pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previu que morreriam mais de 600.000 pessoas devido ao vírus.

Em relação às vacinas, cerca de 172,7 milhões de pessoas (52% da população) receberam, pelo menos, uma dose, das quais 142,1 milhões (42,8%) já estão completamente inoculadas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Rússia

A Rússia registou um aumento de 14.723 novos casos de infeção de SARS-Cov-2 nas últimas 24 horas, um aumento de perto de 1200 casos face ao dia anterior, anunciaram as autoridades russas.

No total, a Rússia já registou perto de 5,2 milhões de infetados e 126.000 mortes devido à covid-19, acrescentaram as autoridades.

Só na capital russa, registaram-se 7.704 novos casos de infetados nas últimas 24 horas, o que preocupa as autoridades, uma vez que no início deste mês o aumento de novos casos por dia rondava os 2900.

Alemanha

A incidência acumulada de contágios baixou outro ponto na Alemanha, para se situar em 17,3 casos em 100.000 habitantes em sete dias, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Este indicador estava no sábado em 18,3 contágios numa semana, enquanto no domingo anterior tinham sido registados 24,7 casos.

O pico da incidência acumulada foi alcançado em dezembro, com 197,6 infeções em 100.000 habitantes numa semana.

Nas últimas 24 horas, verificaram-se 1489 contágios - face aos 2440 do domingo anterior - e um total de 18 vítimas mortais devido à covid-19. Há uma semana foram 74.

Desde o início da pandemia, registaram-se na Alemanha 3,7 milhões de contágios, dos quais 3,5 milhões são pacientes recuperados, enquanto o número de mortes se eleva a 89.834.

China

A província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, detetou seis casos locais de covid-19, nas últimas 24 horas, anunciou a Comissão de Saúde da China.

Guangdong detetou mais de cem infeções locais desde 21 de maio passado, situação que levou as autoridades locais a isolar bairros inteiros e restringir a circulação de pessoas para fora da província.

A China registou ainda 28 casos positivos, entre viajantes oriundos do exterior, na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangzhou (sul), Yunnan (sul), Sichuan (sudoeste), Tianjin (nordeste), Zhejiang (leste), Jiangsu (leste), Fujian (sudeste) e Shaanxi (norte).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 459, entre os quais treze em estado grave. Desde o início da pandemia de covid-19, o país registou 91.428 casos da doença e 4636 mortos.

México

O México registou 274 mortes da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 230.095, informou o Ministério da Saúde.

Além disso, as autoridades comunicaram 3649 infeções nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados para 2.452.469.

Com estes números, o México é o país com o quarto maior número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o décimo quinto em número de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

África

África registou mais 54 mortes nas últimas 24 horas, associadas à covid-19, o que eleva o total de óbitos para 134.295, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 5.016.511, mais 5.009 nas últimas 24 horas, e o de recuperados é de 4.506.343, mais 2.047.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

