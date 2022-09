Covid-19 no 🌏: Moscovo regista mais de 5000 infeções; EUA já têm mais de metade da população com pelo menos uma dose da vacina

R√ļssia

A R√ļssia registou 12.505 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, mais 12,5% do que no dia anterior, e 396 mortes relacionadas com a doen√ßa, indicaram as autoridades de sa√ļde do pa√≠s.

Este n√ļmero de infe√ß√Ķes di√°rio √© o mais alto na R√ļssia desde 22 de fevereiro.

Moscovo √© a cidade russa mais afetada pelo aumento de casos do novo coronav√≠rus, que no √ļltimo dia ascenderam a 5853, n√ļmero que n√£o era registado na capital da R√ļssia desde meados de janeiro, segundo a ag√™ncia noticiosa espanhola EFE.

Com estes dados, o total de casos registados na R√ļssia desde o in√≠cio da pandemia √© de 5.180.454 e as mortes sobem para as 125.674.

Estados Unidos da América

Os Estados Unidos registaram 14.841 casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Desde o in√≠cio da pandemia, os EUA contabilizaram 598.716 √≥bitos e 33.426.302 casos de covid-19, sendo o pa√≠s com mais mortes e mais infe√ß√Ķes no mundo.

Ao todo, 172,4 milh√Ķes de pessoas (51,9% da popula√ß√£o) receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, dos quais 141,5 milh√Ķes (42,6%) conclu√≠ram o processo de vacina√ß√£o, de acordo com os Centros de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas norte-americanos.

Alemanha

A incid√™ncia acumulada de casos de covid-19 em sete dias na Alemanha √© de 18,6 novas infe√ß√Ķes por 100.000 habitantes, em compara√ß√£o com os 19,3 de quinta-feira e 29,7 de h√° uma semana.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), quatro estados federais no norte do pa√≠s apresentam incid√™ncias abaixo de 10: Sax√īnia-Anhalt (9,9), Schleswig-Holstein (9,4), Brandeburgo (7,8) e Mecklenburg-Antepomer√Ęnia (6,0).

As autoridades de sa√ļde relataram 2440 novas infe√ß√Ķes num dia e 102 mortes em compara√ß√£o com 3165 novos positivos e 86 mortes h√° uma semana, de acordo com o RKI.

A Alemanha acumulou 3.711.569 positivos e 89.687 mortes com ou de covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.569.000 pessoas foram dadas como recuperadas, enquanto os casos ativos est√£o atualmente em cerca de 52.900.

México

O M√©xico registou 225 mortes da covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando o n√ļmero total de mortes para 229.578, informou quinta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde. Al√©m disso, as autoridades comunicaram 3672 infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, elevando o n√ļmero total de casos confirmados para 2.445.538.

Com estes n√ļmeros, o M√©xico √© o pa√≠s com o quarto maior n√ļmero de mortes, atr√°s dos Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o d√©cimo quinto em n√ļmero de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, 14.639.188 pessoas j√° receberam as duas doses da vacina necess√°rias para completar o processo de vacina√ß√£o contra a covid-19. Com 126 milh√Ķes de habitantes, o pa√≠s iniciou em 24 de dezembro a vacina√ß√£o contra o novo coronav√≠rus.

China

A prov√≠ncia chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, detetou nove casos locais de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, anunciou a Comiss√£o de Sa√ļde da China. Guangdong detetou mais de cem infe√ß√Ķes locais desde 21 de maio passado, situa√ß√£o que levou as autoridades locais a isolar bairros inteiros e restringir a circula√ß√£o de pessoas para fora da prov√≠ncia.

A China registou ainda treze casos positivos, entre viajantes oriundos do exterior, nas cidades de Pequim (norte) e Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (leste), Guangdong (sudeste), Sichuan (centro), Jiangsu (leste), Zhejiang (leste) e Yunnan (sul).

A Comiss√£o de Sa√ļde da China adiantou que o n√ļmero total de casos ativos √© de 426, entre os quais doze em estado grave. Desde o in√≠cio da pandemia de covid-19, o pa√≠s registou 91.359 casos da doen√ßa e 4636 mortos.

Continente africano

√Āfrica registou mais 312 mortes associadas √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o que eleva o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia para 133.855, e 20.242 novos infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Segundo o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de casos no continente √© de 4.990.089 e o de recuperados √© de 4.489.665, mais 11.852 nas √ļltimas 24 horas.

A √Āfrica Austral continua a ser a regi√£o mais afetada, com 2.162.507 casos e 66.047 √≥bitos associados √† covid-19.

Em actualização