Covid-19: Mais seis mortos e 910 novos casos em Portugal

Seis pessoas morreram e registaram-se 910 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do maior número de casos ativos desde o início de março, confirmando a tendência de crescimento da pandemia, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Entre as vítimas mortais, cinco eram da região de Lisboa e a outra do Norte, com idades compreendidas entre os 60 e os 80 anos. Há ainda 295 doentes internados em enfermaria (menos 12 do que ontem) e mais dois em Unidades de Cuidados Intensivos (menos dois do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a concentrar a maioria dos casos (557), o que corresponde a cerca de 61,2% do total, surgindo a região Norte em segundo lugar com 179 novas infeções. Segue-se o Centro com 66 novos casos, o Algarve com 36, o Alentejo com 28, os Açores com 38 e a Madeira com apenas seis.

São sobretudo pessoas abaixo dos 40 que caracterizam os novos casos, nomeadamente na região de Lisboa. Ainda na quarta-feira, a ministra do Estado e da Presidência admitiu, em conferência de imprensa, dificuldades em reduzir os casos em Lisboa, com uma "maior incidência nas camadas mais jovens" e com origem "muito diversa", reforçando a importância da testagem.

Já o índice de transmissibilidade (Rt) fixa-se em 1,07 no continente e 1,05 na globalidade do território nacional, enquanto a incidência se situa em 74,8 no território nacional e de 73,6 no continente, segundo a atualização de sexta-feira. Desde o início da pandemia, já foram registados em Portugal 17.043 mortos, 855.432 infeções e 814.023 recuperados de covid-19. O número de casos ativos subiu para 24.366, mais 370 do que na quarta-feira.