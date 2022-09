Afinal, a próxima fase do desconfinamento começa já esta sexta-feira e não dia 14 (mas Lisboa e Braga continuam de fora)

O Governo antecipou para esta sexta-feira, dia 11 de junho, a próxima fase do desconfinamento, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira, dia 14. Esta quinta-feira, a resolução que se seguiu ao Conselho de Ministros de 4 de junho foi publicada em Diário da República com a nota de que produz efeitos já no dia seguinte - ou seja, esta sexta-feira.

De fora deste avanço ficam os concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra, que vão manter as atuais regras até pelo menos 28 de junho.

Nos outros concelhos, as regras já conhecidas são antecipadas: o teletrabalho passa a ser recomendado e não obrigatório; os restaurantes, cafés e pastelarias podem encerrar apenas à 1h00 e não às 22h30; os transportes públicos passam a funcionar com lotação de dois terços - ou na totalidade caso sejam exclusivamente de lugares sentados.

Outras medidas que entram já em vigor: os recintos desportivos passam a poder abrir com 33% da lotação, é permitida a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios, e as empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local poderão vir a ser obrigadas a testar os seus funcionários.