Covid. Mais 890 infetados (número mais alto desde início de março), R(t) volta a descer, incidência aumenta

O R(t) desceu para 1,07 no continente e 1,05 na globalidade do território nacional, revela o boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). O índice de transmissibilidade era, na segunda-feira (dia da última atualização), de 1,08 no continente e de 1,07 na globalidade do território nacional.

A incidência continua a aumentar: é agora de 74,8 no território nacional e de 73,6 no continente (acima de metade da linha vermelha dos 120). Os indicadores eram de 72,2 e de 70,6, respetivamente, na segunda-feira. São valores que já não eram registados há mais de dois meses (no dia 26 de março o valor para o território nacional era de 75,7).

O boletim da DGS desta quarta-feira regista nas últimas 24 horas zero óbitos, 890 infetados e 525 recuperados. Há ainda 307 doentes internados, mais 11 do que na terça-feira e 70 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais quatro do que ontem).

Quanto ao número de novos casos é o mais alto desde 6 de março, em que se registaram 1007 infeções. Está bastante acima da média dos últimos sete dias (608,6), e a diferença é ainda mais significativa quando comparada com a média dos últimos 30 (492,7). Na anterior quarta-feira os valores tinham sido mais baixos (724).

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 854.533 infeções, 17.037 óbitos e 813.489 recuperados. Há ainda 27.078 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 386 do que na véspera. O total de casos ativos é agora de 23.996, mais 365 do que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo com o número de casos mais alto desde final de fevereiro

Esta quarta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 591 novos casos, o que corresponde a quase 70% (66,4%) do total de infeções reportadas no boletim da DGS. Desde o dia 21 de maio que é a região com o maior crescimento diário de novos positivos e esta quarta registou o valor mais elevado desde 24 de fevereiro, dia em que Lisboa e Vale do Tejo reportou 772 novos infetados.

Nas últimas 24 horas, a região Norte contabilizou 140 novas infeções (15% do total do boletim), ou seja, LVT tem quatro vezes o número de casos do Norte.

Segue-se depois o Centro com 61 novos infetados, o Alentejo com 41, o Algarve com 27, os Açores com 25 e, por último, a Madeira com apenas cinco. Todas as regiões sofreram um aumento de casos face a terça-feira, exceto a Madeira.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Recorde as mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população idosa. O retrato do país é este: