Covid-19. Um morto, 598 novos casos e 790 recuperados em Portugal na segunda-feira

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, relativo ao dia anterior, regista um óbito, 598 infetados e 790 recuperados.

É um número de casos próximo da média dos últimos sete dias (584), mas significativamente superior à média dos últimos 30 (468,3). Na anterior terça-feira os valores tinham sido mais baixos (445).

Quanto aos óbitos estão abaixo da média dos últimos sete dias (1,7) e dos últimos 30 (1,5).

Na atualização do R(t) de segunda-feira (a próxima revisão é na quarta-feira), o valor era de 1,08 no Continente e de 1,07 na globalidade do território nacional, uma descida face a sexta-feira. A incidência cresceu: é agora de 72,2 no território nacional e de 70,6 no continente (bastante da linha vermelha dos 120).

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 853.632 infeções, 17.037 óbitos e 812.964 recuperados. Há ainda 26.692 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 341 do que na véspera.

Região de Lisboa com quase 60% dos casos

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (348 casos), Norte (129), Centro (60) e Alentejo (20) viram o número de casos diários subir em relação a esta segunda-feira, dia 7. Em contrapartida, o Algarve regista 18 casos, menos que os 30 assinalados no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo aumenta assim o peso no número de casos do país: mais de 58% dos contágios são nessa região. É o nono dia consecutivo em que mais de metade dos casos do país são originários em LVT.

O Norte reduz pelo quarto dia seguido, para menos de 22% dos casos, enquanto que o Centro passa de 4,64% para 10% em apenas um dia. Por outro lado, o Algarve desce de 8,25% para 3%.

O único óbito desta terça-feira aconteceu em LVT, sendo o quarto dia consecutivo em que se registam mortes nesta região.

Todas as outras regiões do país não assinalaram qualquer vítima mortal, incluindo o Centro, onde uma pessoa faleceu no domingo. No caso do Alentejo, é preciso recuar até 29 de abril para assinalar a última morte; no Algarve, o último óbito foi a 21 de maio, e nos Açores a 25 do mesmo mês.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, o retrato do país é este: