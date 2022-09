Marcelo reage com “estranheza” à decisão unilateral de Espanha de exigir teste na fronteira

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à decisão unilateral de Espanha de exigir um teste à covid-19 a quem cruza a fronteira terrestre. "No passado, houve sempre a preocupação de ajustar entre os dois países as medidas adotadas. Eu acompanho o Governo obviamente naquilo que é estranheza por, de repente, haver um dos países que adota uma posição unilateral sem o outro saber", afirmou.

O Presidente da República falava aos jornalistas esta segunda-feira à noite, no Funchal, na ilha da Madeira, onde vai comemorar o Dia de Portugal (10 de junho). Marcelo reforçou a comunicação do Governo português, que "já disse que ia estudar exatamente qual era a posição espanhola" para perceber se eventualmente é adotada uma medida "de reciprocidade relativamente ao país vizinho".

A partir desta segunda-feira, quem viajar de Portugal para Espanha por via terrestre tem de mostrar um teste negativo à covid-19 (feito até 48 horas), um certificado de vacinação ou de recuperação da doença. A medida foi anunciada no domingo pelo Consulado Geral de Espanha em Portugal e entrou em vigor esta segunda.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Espanha na semana passada. Quando questionado pelos jornalistas se não lhe tinha sido comunicada esta informação enquanto esteve lá, o chefe de Estado respondeu: "Tendo vindo de Espanha há dois dias não é estranho, é muito estranho que isso tenha ocorrido sem uma palavra ao Governo português".

Desde o dia 1 de maio que não existiam controlos na fronteira terrestre entre Espanha e Portugal. No entanto, como se lê na página oficial do Consulado, “a partir de 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre de Portugal para Espanha devem dispor de alguma das certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reagiu a esta restrição durante a tarde e espera que Espanha corrija o erro sob pena de medidas de reciprocidade. "Esperemos que se trate de um equívoco da DGS de Espanha", afirmou.

"Pedimos esclarecimentos sobre esta questão às autoridades espanholas, aguardamos que sejam prestados o mais rapidamente possível, porque, se não, teríamos de adotar, da nossa parte, medidas de reciprocidade equivalentes, tendo em conta que a situação epidemiológica de Espanha é, desde logo, pior do que a vivida em Portugal", disse ainda em declarações à Lusa.

Portugal está agora incluído na "lista de países ou áreas de risco” de Espanha. Se entretanto a situação mudar, a informação ficará disponível na página do Consulado Geral de Espanha em Portugal.