“Estamos perplexos, é inexplicável”: começou o ‘êxodo’ dos turistas britânicos do Algarve

Foram 54 os voos que partiram de Faro, este sábado, quase todos rumo ao Reino Unido. Aterrou o mesmo número mas se, à chegada, os aviões vinham com uma ocupação reduzida, nas partidas do aeroporto algarvio os passageiros, a maioria britânicos, formaram longas filas para fazerem o check in. No total, entre 10 e 12 mil partiram, ao longo do dia, com destino à Grã-Bretanha.