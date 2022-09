Covid-19. França contabiliza mais de 100 casos da variante indiana

França identificou até agora pelo menos 54 episódios de covid-19 da variante detetada na ìndia que levaram à contaminação de mais de 100 pessoas, segundo apuraram as autoridades sanitárias após análise aos vírus. Há 48 episódios desta variante em que as pessoas infetadas tinham viajado recentemente para o estrangeiro, nomeadamente viagens para a Índia, mas também Suíça, Nepal, Maldivas ou Espanha.

Quanto ao resto dos episódios, é desconhecida a sua origem, incluindo a de um adolescente no sudoeste da França que não teve contacto com ninguém vindo da Índia ou de Inglaterra. As autoridades sanitárias consideram a multiplicação destes episódios, alguns identificados tardiamente já que não estão ligados diretamente à Índia "aumentam o risco de contaminação autóctone desta variante".

A variante indiana parece não ter até agora impacto nos números da pandemia no país, já que as hospitalizações estão agora abaixo dos 15 mil e há 2.571 pacientes em estado grave internados nos cuidados intensivos. Estes indicadores têm vindo a baixar de forma consistente nas últimas semanas. Desde quinta-feira morreram no país 81 pessoas e foram detetados 6.953 novos casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.