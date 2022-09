Covid-19. Mortes baixaram 95% após quase toda a população adulta de uma cidade brasileira ter sido vacinada

Em Serrana, uma cidade brasileira a cerca de 315 quilómetros de São Paulo, a taxa de mortes por covid-19 caiu 95% depois de quase toda a população adulta ter sido vacinada, adianta a BBC. A localidade, com 45 mil habitantes, foi escolhida para a realização de uma experiência com a CoronaVac, desenvolvida na China.

Segundo os investigadores envolvidos, a vantagem da vacinação em massa é garantir também a proteção de quem não foi imunizado, dada a redução da circulação do vírus. Os resultados avaliados sugerem que a pandemia pode ser controlada quando 75% das pessoas estiverem totalmente vacinadas.

O estudo foi realizado entre fevereiro e abril pelo Instituto Butantan, que produz a vacina CoronaVac (desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech). Para o efeito, a cidade foi dividida em quatro áreas, tendo os investigadores concluído que a propagação do vírus foi limitada após cerca de 75% da população com mais de 18 anos (três áreas) ter recebido as duas doses do fármaco.

Quando 95% dos adultos foram totalmente vacinados, além de a percentagem de mortes ter descido 95%, as hospitalizações baixaram 86% e os casos sintomáticos caíram 80%.

Para Ricardo Palacios, que dirigiu esta investigação, “o resultado mais importante é que podemos controlar a pandemia sem ter de vacinar toda a população”.

Referindo que houve um declínio no número de casos entre crianças e adolescentes que não foram vacinados, Palacios sublinhou também que isso pode indicar que não há necessidade de vacinar as crianças para que as escolas reabram, por exemplo.

Depois de Serrana, uma experiência semelhante está a ser conduzida noutra cidade brasileira, Botucatu, que tem 148 mil habitantes. Neste caso está a ser administrada a vacina Oxford / AstraZeneca.