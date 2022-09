Covid-19. Itália regista 2.483 novos casos e ultrapassa 12 milhões de imunizados

Itália registou 2.483 novas infeções de covid-19 e 93 mortes nas últimas 24 horas, divulgou esta terça-feira o Ministério da Saúde italiano, acrescentando que a campanha de vacinação já imunizou totalmente 12,1 milhões de pessoas. Desde que a pandemia começou no país, em fevereiro de 2020, um total de 126.221 pessoas morreram e 4.220.304 foram contagiadas no país.

A pressão nos hospitais continua a diminuir e dos 225.751 doentes atuais, 7.181 estão hospitalizados, menos 334 do que na segunda-feira. Desses, 989 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, menos 44 do que na véspera.

Enquanto isso, a campanha de vacinação avança e já foram injetadas 35.131.484 doses para imunizar 12.169.081 pessoas, ou seja, 20,54% da população do país.

Itália dá hoje mais um passo na reabertura gradual, que começou no dia 26 de abril, e, hoje, bares e restaurantes também podem reabrir o interior dos estabelecimentos até ao jantar, enquanto o público regressa aos estádios e pavilhões com capacidade limitada.

Atualmente, a maioria das regiões italianas está classificada como "zona amarela", de baixo risco, e o recolher obrigatório está em vigor entre as 23h00 e as 5h00.

A ilha da Sardenha, Molise e Friul-Veneza Júlia são as únicas com cor diferente, visto que, a partir desta semana, passam para "zona branca" que, entre outras coisas, levanta a obrigação de recolhimento obrigatório e permite a reabertura de atividades como piscinas cobertas ou salas de jogo.

A pandemia de covid-19 já provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.