Mapa da covid. Há 18 concelhos no país acima do limiar de risco e um deles é Lisboa (veja como está o seu)

Há agora 18 concelhos no país com uma incidência acima do limiar de risco, ou seja, com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes. Entre esses municípios, dos quais 11 estão no Continente, está Lisboa, com 153 novos casos/100 mil habitantes, segundo os dados atualizados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), relativos ao período entre 13 e 26 de maio.

Odemira, Arganil, Vila do Bispo e Golegã estão no topo da lista, com uma incidência acima de 240 novos casos por 100 mil. E Odemira está mesmo com a incidência mais elevada do Continente, contando agora 364 casos/100 mil.

Além de Lisboa, também os concelhos da Chamusca, Salvaterra de Magos, Tavira, Vale de Cambra, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva estão em alerta. Já a Golegã, Montalegre e Odemira estão na fase de 19 de abril enquanto que Arganil recuou às medidas de 5 de abril, de acordo com a decisão do Governo comunicada na quinta-feira.

A nível nacional, 290 dos 308 concelhos (94%) estão abaixo do limiar de risco, o que traduz uma situação epidemiológica controlada no país. Inclusivamente, há 63 municípios que não registaram qualquer novo caso nas últimas duas semanas.

Número de novos casos por 100 mil habitantes

Incidência cumulativa a 14 dias, entre 13 e 26 de maio

Entre 13 e 26 de maio, a incidência aumentou em 132 (43%) dos 308 concelhos do país. Em um terço dos municípios (101) manteve-se igual e desceu nos restantes 75.

O concelho do Porto mantém o indicador da semana anterior, 75 novos casos por 100 mil habitantes.

AÇORES

Ribeira Grande (619), Nordeste (329) e Vila Franca do Campo (145) são os três concelhos dos Açores que têm uma incidência acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes, sendo que Ribeira Grande mantém a posição de topo, a nível nacional, nos concelhos com maior incidência. Numa semana, Lajes das Flores baixou a incidência de 137 casos por 100 mil habitantes para zero. Para além deste município açoriano, outros seis não registaram novos casos nos últimos 14 dias: Corvo, Lajes do Pico, Madalena, Calheta, Santa Cruz da Graciosa e Vila do Porto.

MADEIRA

Na região da Madeira, destacam-se os municípios de Ribeira Brava (201), Funchal (162), Ponta do Sol (151) e Santana (149) acima deste limite de risco, que tem servido para definir as regras de desconfinamento no Continente. O Porto Santo regista novas infeções – 19 por 100 mil habitantes – depois de um período de seis semanas sem novos registos.