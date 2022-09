Covid-19. R(t) mantém-se e incidência sobe. Há 598 novos casos e um morto nas últimas 24h

O R(t) mantém-se inalterado quer no Continente quer na globalidade do território nacional, revela o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), travando a tendência de crescimento que vinha a verificar-se nas últimas duas semanas. O índice de transmissibilidade é, tal como na quarta-feira, de 1,07 no Continente e na globalidade do território nacional.

A incidência, em contrapartida, cresceu: é agora de 59,6 no território nacional e de 56 no continente (está agora mais próximo de metade da linha vermelha dos 120). Os valores eram de 57,8 e de 54,4, respetivamente, na quarta-feira, mas a 15 de março, quando se iniciou a publicação destes valores, eram muito superiores: 96 e 84,2.

Segundo o boletim da DGS desta sexta-feira, importa ainda assinalar que o concelho de Lisboa ultrapassou a linha vermelha das 120 infeções por 100 mil habitantes, encontrando-se atualmente com uma incidência de 153 casos/100 habitantes.

Há uma morte a assinalar por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, bem como 598 novos casos e 515 recuperações. Os casos ativos são 22.534, mais 82 do que na quinta-feira.

Em relação ao número de novos casos diários, este é o mais alto desde 22 de abril, quando se registaram 636 infetados. É também um valor que supera as 559 infeções diagnosticadas na sexta-feira passada, e está ainda acima da média dos últimos sete (473,7) e dos últimos 30 dias (401,4).

Quanto aos doentes internados nos hospitais nacionais, há hoje mais 13, colocando o total de internamentos nos 246. Já em Unidades de Cuidados Intensivos há menos uma pessoa internada (total: 52). É o número mais baixo do ano e iguala o valor registado a 9 de setembro de 2020.

Os números gerais da pandemia em Portugal são, à data de hoje, os seguintes: 847.604 casos confirmados, 17.023 óbitos, 808.047 recuperados, 22.534 casos ativos (mais 82 do que na véspera) e 22.887 casos em vigilância, mais 1053 do que na quinta-feira.

Metade dos casos em LVT (há quase três meses que não havia tantos)

Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 295 casos, o que corresponde a 49,33% do total nacional diário. Este é o número de infeções mais elevado na região desde 6 de abril, quando as autoridades de saúde identificaram 317 contágios. É também em LVT que se regista o único óbito desta sexta-feira provocado pela covid-19.

Seguem-se Norte (171 casos), Centro (54), Algarve (33), Açores (23), Alentejo (15) e Madeira (7).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: