Covid-19. Peritos e Governo divididos sobre revisão da matriz de risco

Há mais de um mês que os especialistas que dão apoio ao Governo estão a trabalhar num novo modelo para continuar a reabrir o país, que será apresentado esta sexta-feira. Se do ponto de vista da Saúde as linhas vermelhas não devem ser já alteradas, o primeiro-ministro e o Presidente da República defendem que é preciso carregar no acelerador do desconfinamento, independentemente de um eventual aumento de casos. As diferentes visões coabitam no seio do Governo: uma ala mais sanitarista, com sede no Ministério da Saúde, tem dúvidas de que se deva avançar no início de junho com uma nova matriz de risco; já António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm dado indicações de que “a vida tem de continuar”, como disse o Presidente, tendo mais em conta a taxa de vacinação e não tanto a incidência da covid-19. Para esta parte do Governo, o argumento é a baixa mortalidade e a redução acentuada de doença grave, uma vez que os grupos de maior risco estão mais protegidos. Mas no Ministério de Marta Temido ainda não se respira de alívio e defende-se que tudo tem de continuar a ser feito para impedir uma nova vaga, mesmo que menos grave e sem pressão sobre os hospitais.

No grupo de peritos que definiram as linhas vermelhas parece haver consenso no sentido de se manter a matriz de risco como está por mais algum tempo até que seja atingida uma taxa de vacinação mais elevada nos vários grupos etários. “Acho prematuro e precipitado estar já a fazer alterações à matriz, às linhas vermelhas e aos critérios que as acompanham. Bastam mais uns dois meses até ser mais seguro, quando se atingirem os 70% da população vacinada”, defende Manuel Carmo Gomes, um dos membros deste grupo de peritos. “Estamos mesmo a meio da transição entre um paradigma de evitar óbitos e proteger o SNS, e um outro em que se tem um SNS totalmente protegido sem correr risco de um novo aumento de casos. Já temos o SNS protegido, mas ainda pode haver aumento de infeções porque a população ativa, o principal motor da transmissão, não está vacinada. Embora não criem pressão nos hospitais, têm potencial para gerar um grande número de casos por dia.”