Covid-19 no 🌏: Índia com as infeções a crescer no último dia; segunda maior cidade da Austrália volta ao confinamento

A pandemia de covid-19 j√° provocou pelo menos 3.500.321 mortos no mundo desde que a Organiza√ß√£o Mundial de Sa√ļde detetou a doen√ßa, na China, em dezembro de 2019. Mais de 168.332.420 casos de infe√ß√£o foram oficialmente diagnosticados.

França

A vacina√ß√£o para todas as pessoas maiores de 18 anos em Fran√ßa vai come√ßar no dia 31 de maio, mas as marca√ß√Ķes come√ßaram j√° esta quinta-feira, numa altura em que o pa√≠s aprovou na Assembleia Nacional a sa√≠da do estado de emerg√™ncia.

O desconfinamento acelera em Fran√ßa com a possibilidade de todas as pessoas maiores de 18 anos come√ßarem j√° a fazer as suas marca√ß√Ķes para a vacina√ß√£o da popula√ß√£o em geral, que vai arrancar na pr√≥xima semana.

Na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram hoje a sa√≠da do estado de emerg√™ncia. Esta lei foi ajustada tanto por deputados como por senadores, diminuindo a generaliza√ß√£o da utiliza√ß√£o unilateral do recolher obrigat√≥rio e do confinamento local, caso a pandemia volte a ganhar dimens√£o em diferentes regi√Ķes do pa√≠s.

Os n√ļmeros continuam a mostrar uma tend√™ncia de decr√©scimo de novos casos, tendo sido detetados 13.933 novas infe√ß√Ķes de com o novo coronav√≠rus desde quarta-feira. H√° atualmente 17.941 pessoas internadas nos hospitais devido ao v√≠rus, menos 652 do que na v√©spera. H√° 3.206 pessoas nos cuidados intensivos. Ainda nas √ļltimas 24 horas morreram 142 pessoas.

It√°lia

It√°lia registou 4.147 cont√°gios pelo novo coronav√≠rus e 171 √≥bitos por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, informou esta quinta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde italiano, numa altura em que 18,41% da popula√ß√£o italiana j√° tem o processo de imuniza√ß√£o completo. Com o registo destes novos cont√°gios, o pa√≠s totaliza, at√© √† data, 4.205.970 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronav√≠rus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do minist√©rio.

Em termos de √≥bitos, o n√ļmero total de mortes atribu√≠das √† doen√ßa covid-19 no territ√≥rio italiano desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em fevereiro de 2020, elevou-se para 125.793. No que diz respeito aos doentes recuperados, o pa√≠s registou 10.808 recupera√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, com a press√£o exercida sobre os hospitais italianos a manter uma tend√™ncia descendente.

No total, 8.913 doentes covid-19 estão hospitalizados, menos 483 do que na quarta-feira, incluindo 1.206 pacientes que se encontram em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 72 do que na véspera.

A campanha de vacina√ß√£o em It√°lia continua a progredir e foram administradas, at√© √† data, 32.368.381 doses em todo o pa√≠s. Um total de 10.906.649 pessoas (n√ļmero que representa 18,41% da popula√ß√£o do pa√≠s) j√° t√™m o processo de imuniza√ß√£o completo contra a covid-19.

Atualmente, todas as regi√Ķes italianas est√£o classificadas como "zonas amarelas", ou seja, apresentam um baixo risco de cont√°gio.

Espanha

Espanha registou 5.290 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o que eleva para 33.663.176 o total de infetados at√© agora, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. Os servi√ßos de sa√ļde tamb√©m notificaram mais 33 mortes atribu√≠das √† pandemia, passando o total de √≥bitos para 79.888.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, passando de 126 (quarta-feira) para 125 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (202), Madrid (192), Aragão (177), Andaluzia (164), La Rioja (155) e Navarra (134) e Catalunha (122).

Nas √ļltimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o pa√≠s 550 pessoas com a doen√ßa (512 na quarta-feira), das quais 135 na Andaluzia, 104 em Madrid e 88 na Catalunha. Por outro lado, desceu para 4.941 o n√ļmero de hospitalizados com covid-19 (5.100), o que corresponde a 4,0% das camas, dos quais 1.468 pacientes est√£o em unidades de cuidados intensivos (1.489), o que corresponde a 15,1% das camas desses servi√ßos.

Os servi√ßos sanit√°rios espanh√≥is tamb√©m anunciaram hoje que 8,6 milh√Ķes de pessoas j√° est√£o completamente vacinadas contra a covid-19 (18,2% da popula√ß√£o total), e 17,5 milh√Ķes t√™m pelo menos uma das doses (36,9%), em cerca de 47,3 milh√Ķes de habitantes que tem o pa√≠s.

Reino Unido

O Reino Unido registou a morte de 10 pessoas e 3.542 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, de acordo com os √ļltimos dados do Governo brit√Ęnico, que indicam um "aumento ligeiro" de infe√ß√Ķes.

A dire√ß√£o geral de Sa√ļde de Inglaterra (Public Health England) revelou, no seu relat√≥rio semanal de monitoriza√ß√£o, que na semana entre 17 e 23 de maio se verificou um "aumento ligeiro" de casos, sobretudo nos mais jovens, dos 10 aos 19 anos. Este grupo et√°rio est√° entre aqueles que ainda n√£o foram chamados para a vacina√ß√£o, alargada desde quarta-feira a todos os maiores de 30 anos.

A diretora m√©dica da Public Health England, Yvonne Doyle, disse estar preocupada com o surto causado pela variante B1.617.2, identificada pela primeira vez na √ćndia, considerada mais transmiss√≠vel. "As taxas de infe√ß√£o por COVID-19 aumentaram na maioria das faixas et√°rias e regi√Ķes, mas √© encorajador que o n√ļmero de hospitais em todo o pa√≠s continua baixo", sublinhou.

O epidemi√≥logo Neil Ferguson, da universidade Imperial College London, um dos principais cientistas que aconselham o Governo, disse hoje √† BBC que a variante origin√°ria da √ćndia √© agora prevalecente no Reino Unido. "Encontra-se agora em bem mais do que a maioria das √°reas das autoridades locais no pa√≠s e √© agora a variedade dominante. A maioria dos novos casos √© da variante - isso √© obviamente preocupante. Passou de uma pequena minoria h√° um m√™s para a variante dominante", explicou.

Na quarta-feira tinham sido notificadas nove mortes e 3.180 novos casos no Reino Unido, o primeiro dia com mais de 3.000 casos desde o início de abril.

Nos √ļltimos sete dias, entre 21 e 27 de maio, a m√©dia di√°ria nacional foi de oito mortes e 2.773 casos, o que corresponde a uma subida de 14% no n√ļmero de mortes e de 20,5% no n√ļmero de infe√ß√Ķes relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o in√≠cio da pandemia, foram notificados 127.758 √≥bitos de covid-19 num total de 4.473.677 infe√ß√Ķes confirmadas no pa√≠s. Desde dezembro foram imunizadas 38.614.683 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 73,3% da popula√ß√£o adulta. 24.043.956 pessoas, ou 45,6% da popula√ß√£o adulta, j√° receberam tamb√©m a segunda dose.

Alemanha

A incid√™ncia acumulada em sete dias na Alemanha desceu para 41,0 novas infe√ß√Ķes pelo coronav√≠rus por 100 mil habitantes nas √ļltimas 24 horas, mas o risco para a popula√ß√£o continua muito alto, alertou esta quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira, foram registadas 46,8 novas infe√ß√Ķes pelo coronav√≠rus por 100 mil habitantes e h√° uma semana foram 68,0 contabilizados novos cont√°gios, segundo o RKI. ‚ÄúApesar da queda, o RKI continua a considerar muito alto o risco para a sa√ļde da popula√ß√£o, devido ao elevado n√ļmero de casos e √† dissemina√ß√£o de algumas variantes do SARS-CoV-2‚ÄĚ, indicou o instituto.

As autoridades de sa√ļde registaram 6.313 novas infe√ß√Ķes e 269 mortes pela covid-19 nas √ļltimas 24 horas, segundo os dados hoje atualizados pelo RKI. Na quinta-feira passada, a Alemanha registou 12.298 novos casos do SARS-CoV-2 e 237 mortes em 24 horas.

√ćndia

A √ćndia registou 211.298 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, mais 2377 infe√ß√Ķes do que na v√©spera, al√©m de 3847 mortos. O total de mortes eleva-se agora a 315.235, o que faz da √ćndia o terceiro pa√≠s do mundo com mais √≥bitos provocados por covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil. Com mais de 27,3 milh√Ķes de infe√ß√Ķes acumuladas, √© o segundo pa√≠s com mais casos a n√≠vel mundial, depois dos Estados Unidos.

Tamil Nadul √© um dos estados que n√£o conseguiu para j√° reduzir a progress√£o da doen√ßa, com 33.764 casos no √ļltimo dia, al√©m de 475 mortos. O estado ocidental de Maharashtra, o mais afetado pela segunda vaga da pandemia, reduziu o n√ļmero de casos para menos de 30 mil, mas voltou a registar quase mil mortes.

J√° a capital, Nova Deli, continua a mostrar sinais de recupera√ß√£o, com 130 mortes e 1491 infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, longe da situa√ß√£o que viveu h√° algumas semanas, com cremat√≥rios saturados, filas nos hospitais e falta de oxig√©nio.

A grave crise sanit√°ria atrasou a campanha de vacina√ß√£o, com v√°rios estados a criticarem as limita√ß√Ķes no fornecimento das vacinas.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 1016 mortes provocadas por covid-19 e 23.386 novos casos nas √ļltimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com 591.922 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia, os EUA continuam a ser o pa√≠s com mais mortes e tamb√©m com mais casos no mundo, com um total acumulado de mais de 33,1 milh√Ķes (33.188.028) de infe√ß√Ķes.

Cerca de 165 milh√Ķes de pessoas (49,7% da popula√ß√£o) j√° receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, tendo 131,8 milh√Ķes (39,7%) conclu√≠do o processo de vacina√ß√£o, segundo os Centros de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas (CDC) dos EUA.

México

O M√©xico registou 272 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando para 222.232 o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia. O pa√≠s diagnosticou ainda 2932 novas infe√ß√Ķes, acumulando agora 2.402.722 casos.

O M√©xico √© o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes causadas pela doen√ßa, depois dos Estados Unidos, Brasil e √ćndia, e o 15.¬ļ em n√ļmero de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O pa√≠s, com 126 milh√Ķes de habitantes, registou um novo recorde na campanha de vacina√ß√£o, com 753.808 doses administradas num s√≥ dia. O M√©xico iniciou a campanha de vacina√ß√£o contra o novo coronav√≠rus em 24 de dezembro, tendo j√° administrado mais de 27,7 milh√Ķes de doses da vacina, com 11,9 milh√Ķes de pessoas.

China

A China detetou 19 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, incluindo dois de origem local, e os restantes 17 diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro. Desde o in√≠cio da pandemia de covid-19, o pa√≠s registou 91.038 casos da doen√ßa e 4636 mortos.

As autoridades chinesas anunciaram esta quinta-feira a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China, por um período de duas semanas, após detetarem sete casos de covid-19, a 14 de maio, num voo oriundo de Lisboa. Em comunicado difundido no seu portal oficial, a Administração de Aviação Civil da China informou que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi'an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, passa a estar suspenso a partir de 31 de maio.

O pa√≠s asi√°tico, onde a covid-19 surgiu em dezembro, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer uma ressurg√™ncia devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses que tentam regressar ao pa√≠s. As autoridades chinesas reduziram as liga√ß√Ķes a√©reas com o exterior, no final de mar√ßo do ano passado,. A Beijing Capital Airlines retomou, no final de agosto passado, o voo entre Portugal e a China.

Austr√°lia

Melbourne, a segunda maior cidade australiana, capital do estado de Vit√≥ria, vai entrar em confinamento a partir da meia-noite desta quinta-feira, para combater um surto de covid-19 associado √† variante detetada na √ćndia. Durante sete dias, os cinco milh√Ķes de habitantes de Melbourne s√≥ poder√£o sair de casa para comprar produtos essenciais, prestar e receber cuidados de sa√ļde ou para se vacinarem contra a doen√ßa.

A cidade, que esteve confinada durante quatro meses, no ano passado, est√° a tentar conter um novo surto cujo n√ļmero de casos quase duplicou nas √ļltimas 24 horas, passando de 15 para 26, indicou o governante. A Austr√°lia n√£o tem reportado mortes por covid-19, totalizando desde o in√≠cio da pandemia pouco mais de 30 mil casos e 910 mortes. No entanto, a campanha de vacina√ß√£o est√° a encontrar dificuldades, com apenas 3,7 milh√Ķes de doses administradas, numa popula√ß√£o de 25 milh√Ķes.

Estes s√£o os primeiros casos de contamina√ß√£o local em Melbourne ap√≥s tr√™s meses. Na origem do novo foco de infe√ß√Ķes ter√° estado um adepto de futebol que assistiu a um jogo num est√°dio em Melbourne, no domingo, com mais 23 mil espectadores. Esta semana, milhares de adeptos de futebol australianos j√° tinham recebido instru√ß√Ķes para um autoisolamento e realizarem testes de covid-19, antes do confinamento ser decretado.

Continente africano

√Āfrica registou mais 276 mortes associadas √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o que eleva o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia para 129.345, e 10.916 infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Segundo o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de casos no continente √© de 4.788.216 e o de recuperados √© de 4.335.780, mais 8706 nas √ļltimas 24 horas.

A √Āfrica Austral continua a ser a regi√£o mais afetada, com 2.054.693 casos e 64.265 √≥bitos associados √† doen√ßa covid-19.

Em atualização