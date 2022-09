Vacinação vai acelerar em todo o país, garante Gouveia e Melo. Autoagendamento para maiores de 50 anos arranca esta quinta-feira

O processo de vacinação vai ser aceleradado em todo o país, sublinhou esta noite o vice-almirante Gouveia e Melo. Em entrevista à TVI, o coordenador do Plano de Vacinação explicou que “há um conjunto de vacinas a chegar em maior quantidade” ao nosso território, pelo que o ritmo de imunizações vai ser “ligeiramente mais acelerado” nas regiões onde a vacinação está mais atrasada”, casos de Lisboa, Porto e Algarve.

Quanto ao motivo para estas zonas registarem menores taxas de pessoas vacinadas, o responsável lembrou que o processo tem decorrido “por faixas etárias”, tendo estas regiões uma população menos envelhecida,

Referindo que “está praticamente conseguida” a primeira fase do Plano, Gouvia e Melo lembrou que o “objetivo em termos de salvar vidas era proteger a faixa etária acima dos 60 anos”, grupo que “estamos a acabar de vacinar esta semana”. “Ao fazermos isso, protegemos em termos de incidência histórica de mortes e internamentos 90% da população que foi internada nesta pandemia de Covid”, acrescentou.

Num comentário à sugestão de Marcelo Rebelo de Sousa para que sejam feitas alterações na matriz de risco, Gouveia e Melo concordou. “Este é o momento certo” para ser feita uma revisão: “A parte mais frágil da população está quase completamente protegida. A forma de raciocinar sobre a pandemia tem de mudar”.

“Dependendo das vacinas que chegarem”, mas se estas chegarem nas datas previstas, o coordenador do Plano de Vacinação mantém o início de agosto como meta para ser atingida a imunidade de grupo. No dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina, afirmou.“Vamos todos chegar lá ao mesmo tempo”, garantiu ainda, afastando a hipótese de serem deixadas “bolsas” no país.

Média diária de 80 mil vacinas

Gouveia e Melo adiantou que as pessoas com mais de 50 anos estão já a ser vacinadas, embora não ainda através do autoagendamento - este começará a ser possível esta quinta-feira, disse.

Sobre o ritmo de vacinação, o vice-almirante precisou que, em média, estão a ser administradas 80 mil vacinas por dia, ainda que em alguns dias tenham sido “ultrapassadas as 100 mil doses diárias”.

Quanto a eventuais constrangimentos relacionados com a vacina da AstraZeneca, Gouveia e Melo adiantou que não tem havido resistência. “A maioria das pessoas prefere fazer a segunda dose com a mesma vacina”, afirmou, confirmando que Portugal vai receber mais doses deste fabricante.

O responsável partilhou uma das dificuldades do processo que coordena: o facto de as vacinas estarem a chegar já no fim dos trimestres, o que concentra o ritmo de vacinação, explicou. “Temos de administrar todas as vacinas mais no fim do tempo”, ao invés de o fazermos “de forma regular”.