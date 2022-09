Covid-19. Pessoas a partir dos 30 anos podem ser vacinadas já em junho, ao mesmo tempo que os maiores de 50

A estratégia de vacinação vai mudar, uma vez que se espera um aumento significativo da chegada de doses de vacinas para junho: é possível que, em Portugal continental, a vacinação das pessoas a partir dos 30 anos arranque já próximo mês. A inoculação das pessoas com mais de 30 anos deve assim ocorrer simultaneamente com a das faixas etárias dos 40 e dos 50 anos, adianta a task force para o plano nacional de vacinação contra a covid-19.

“Vamos abrir mais do que uma faixa etária sequencialmente, mas quase ao mesmo tempo”, explicou, em declarações ao jornal “Público”, o coordenador da task force, vice-almirante Henrique Gouveia Melo. “A vacinação poderá ocorrer em três faixas etárias quase em simultâneo”, reforçou a fonte da task force, explicando que a ideia é evitar o desperdício de doses da Janssen (do grupo Johnson & Johnson), que em Portugal é recomendada apenas para maiores de 50 anos.

Assim, serão administradas as vacinas da Pfizer e da Moderna aos menores de 50 anos, enquanto se utilizam as doses da Janssen - que em junho devem começar a chegar em grande quantidade - na faixa etária dos 50-59 anos e nas pessoas mais velhas ainda por vacinar. A fonte ouvida pelo "Público" admitiu que será possível que uma pessoa com 30 anos seja vacinada mais cedo do que outra com mais de 50 anos.

Uma semana depois de se começar a inocular os maiores de 50 anos deve arrancar a vacinação das pessoas com mais de 40 anos e, mais uma semana depois, deve iniciar-se a dos maiores de 30 anos. A estratégia pode vir a ser alterada se a Direcção-Geral da Saúde alterar a recomendação sobre a vacina da Janssen e acabar com a atual restrição etária, salienta a task force.