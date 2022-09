Covid-19 no 🌏: Argentina é o país com mais mortes diárias e volta a confinar, pressão baixa nos hospitais de Itália

A pandemia de covid-19 matou, até esta sexta-feira, pelo menos 3.432.711 pessoas no mundo, desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais.

Mais de 165.093.780 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde que foram anunciados os primeiros casos da doença, no final de 2019, na China.

BRASIL

O Brasil somou 76.855 novos casos de infe√ß√£o pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas e aproxima-se de 16 milh√Ķes de infe√ß√Ķes (15.970.949) desde o in√≠cio da pandemia, informou esta sexta-feira o executivo. Em rela√ß√£o ao n√ļmero de mortes, o pa√≠s sul-americano, com 212 milh√Ķes de habitantes, contabilizou 2.215 √≥bitos entre quinta-feira e hoje, num total de 446.309 v√≠timas mortais devido √† covid-19.

Os dados fazem parte do √ļltimo boletim epidemiol√≥gico divulgado pelo Minist√©rio da Sa√ļde do Brasil, o segundo pa√≠s com mais mortos em todo o mundo e o terceiro com mais infe√ß√Ķes, em n√ļmeros absolutos. A taxa de incid√™ncia da doen√ßa em solo brasileiro aumentou hoje para 212 mortes e 7.600 casos por 100 mil habitantes, num momento em que a taxa de letalidade permanece em 2,8%.

Apesar de nas √ļltimas semanas os √≠ndices de mortes e infe√ß√Ķes terem diminu√≠do ligeira e gradualmente no pa√≠s, a Funda√ß√£o Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou hoje para um aumento dos casos de S√≠ndrome Respirat√≥ria Aguda Grave (SARS, na sigla em ingl√™s) em oito das 27 unidades federativas do Brasil, o que, segundo especialistas, pode significar um recrudescimento da pandemia nas pr√≥ximas semanas. Mais de 90% dos registos de SARS no Brasil s√£o decorrentes de infe√ß√Ķes causadas pelo novo coronav√≠rus.

ESPANHA

Espanha registou 19 mortes associadas √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o n√ļmero mais baixo desde o ver√£o de 2020, e ainda 4.792 novos casos, segundo dados do Minist√©rio da Sa√ļde e das comunidades. Com estes dados, o pa√≠s totaliza 3.636.453 cont√°gios e 79.620 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia.

A queda na incidência de contágios no País Basco para 225,4 casos por cada 100.000 habitantes situa todas as comunidades espanholas fora do risco extremo de transmissão do vírus, que é de 250.

Al√©m disso, o Minist√©rio da Sa√ļde relatou nova descida na incid√™ncia acumulada para 135 casos por cada 100.000 habitantes em 14 dias, assim como na ocupa√ß√£o de camas nas Unidades de Cuidados Intensivos, que √© agora de 16,8% (menos quatro d√©cimos).

No entanto, o √≥rg√£o indicou que, para o c√°lculo da incid√™ncia cumulativa em Ceuta, n√£o foram contabilizados os 11 casos positivos importados ap√≥s a entrada maci√ßa de migrantes no enclave espanhol. Na campanha de vacina√ß√£o, as comunidades relataram ter inoculado mais de 1,6 milh√Ķes de doses nesta semana.

At√© ao momento, um total de 16.347.683 pessoas foram inoculadas com a primeira dose, ou seja 34,5% da popula√ß√£o, e 7,8 milh√Ķes t√™m imunidade total depois de receberem as duas doses ou a dose √ļnica da vacina Janssen.

IT√ĀLIA

It√°lia registou 5.218 novos casos de covid-19 e 218 mortes nas √ļltimas 24 horas, de acordo com o Minist√©rio da Sa√ļde, enquanto a press√£o hospitalar continua a cair, atingindo os melhores dados desde outubro de 2020. Com esses n√ļmeros, o pa√≠s totaliza 4.183.476 cont√°gios e 125.028 √≥bitos desde que come√ßou a emerg√™ncia sanit√°ria em fevereiro de 2020.

Dos 291.788 casos positivos, a maioria está em casa sem sintomas ou com sintomas leves, enquanto um total de 11.394 estão hospitalizados, menos 533 do que na quinta-feira. Desses, 1.469 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 75 do que na véspera.

Os hospitalizados com sintomas, 9.925, ficaram abaixo da barreira de 10.000 pela primeira vez desde outubro de 2020, o que demonstra a melhoria na press√£o hospitalar em It√°lia.

Em rela√ß√£o √† campanha de vacina√ß√£o, o pa√≠s administrou 29.655.728 doses e 9.629.451 pessoas est√£o totalmente imunizadas depois de receberam as duas doses, o que significa 16,25% da popula√ß√£o italiana. O governo continua a flexibilizar as restri√ß√Ķes atuais, dada a redu√ß√£o das infe√ß√Ķes e o avan√ßo da campanha de vacina√ß√£o.

At√© agora, apenas a regi√£o de Vale d'Aosta, no norte, permanece em "zona laranja", de risco m√©dio de cont√°gio, mas a partir de segunda-feira todo o pa√≠s vai estar em "zona amarela", a de menor restri√ß√Ķes.

REINO UNIDO

O Reino Unido registou a morte de nove pessoas de covid-19 nas √ļltimas 24 horas e 2.829 novos casos, de acordo com os √ļltimos dados do Governo brit√Ęnico. Nos √ļltimos sete dias, de 15 de maio at√© esta sexta-feira, a m√©dia di√°ria foi de seis mortes e 2.392 casos, o que corresponde a uma descida de 40% no n√ļmero de mortes, mas uma subida de 6,1% no n√ļmero de infe√ß√Ķes relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o in√≠cio da pandemia, foram notificados 127,710 √≥bitos de covid-19 num total de 4.457.923 infe√ß√Ķes confirmadas no pa√≠s, valor atualizado em baixa devido √† introdu√ß√£o de um novo sistema. Desde dezembro foram imunizadas 37.518.614 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 71,2% da popula√ß√£o adulta. A segunda dose j√° foi inoculada a 21.659.783 pessoas, ou 41,1% da popula√ß√£o adulta.

EUA

Os Estados Unidos registaram 692 mortos por covid-19 e 31.618 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais mortes (588.528) e também com mais casos (33.055.614) no mundo.

ALEMANHA

A incid√™ncia acumulada de covid-19 em sete dias caiu na Alemanha para 67,3 casos por 100.000 habitantes nas √ļltimas 24 horas, em compara√ß√£o com 68,0 de quinta-feira, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).

As autoridades de sa√ļde registaram 8.769 novas infe√ß√Ķes num dia e 226 mortes, em compara√ß√£o com 11.336 novos casos e 190 mortes na semana anterior, de acordo com o RKI

M√ČXICO

O M√©xico registou 230 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando o total de √≥bitos para 221.080, informaram as autoridades.

Na quinta-feira, o país acumulava 2.390.140 casos, depois de ter identificado mais 2628 contágios.

CHINA

A China detetou 24 pessoas infetadas pelo novo coronav√≠rus, que provoca a covid-19, nas √ļltimas 24 horas, todas oriundas do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de sa√ļde do pa√≠s.

Os casos foram diagnosticados em viajantes, provenientes do estrangeiro, na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Fujian (sudeste), Henan (centro), Sichuan (centro) e Hunan (centro).

ARGENTINA

O Presidente argentino anunciou esta quinta-feira o regresso ao confinamento para conter a segunda vaga que faz da Argentina o país com mais mortes diárias por milhão de habitantes.

A medida vai estender-se de 22 a 30 de maio, inclusive. "Depois desses nove dias, ser√£o retomadas as atividades como hoje [quinta-feira] est√£o vigentes [com recolher obrigat√≥rio entre as 20h e a 06h]. No fim de semana de 5 e 6 de junho, voltar√£o as restri√ß√Ķes", anunciou Alberto Fern√°ndez, a partir da resid√™ncia presidencial, na rede nacional de r√°dio e televis√£o.

A Argentina tornou-se o país com mais mortes diárias por milhão de habitantes, de acordo com os dados cruzados do portal "Our World In Data", da Universidade de Oxford. São 16,46 mortes por milhão de habitantes enquanto o Brasil, por exemplo, tem 11,82 mortes por milhão.

Na ter√ßa-feira, o pa√≠s teve 745 mortes, proporcionalmente, apenas atr√°s da √ćndia, Brasil e Estados Unidos. Em n√ļmero de cont√°gios, mesmo sendo um dos pa√≠ses que menos testa, a Argentina ficou atr√°s apenas da √ćndia e Brasil.

As autoridades anunciaram 35.884 casos e 435 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando o total de infetados para 3.447.044 e o de √≥bitos para 72.669.

[em atualização]