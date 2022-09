Covid-19. Um óbito, 451 novos casos e 346 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

Há esta quinta-feira registo de mais uma morte por covid-19 em Portugal, bem como 451 novos casos e 346 recuperações. O valor de infeções esta quinta-feira está acima da média dos últimos sete dias (400) e dos últimos 30 (402,8).

O boletim da DGS dá ainda conta de 22.193 casos ativos, mais 104 do que ontem. O número de recuperados (346) é inferior ao registado na véspera (417).

Na atualização do R(t) desta quarta-feira, este aumentou para 1,01 no Continente e 1,02 na globalidade do território nacional, o que coloca a pandemia num patamar de crescimento em Portugal e a aproximar-se de novo da zona amarela. A incidência também cresceu: é agora de 51,4 no território nacional e de 48,3 no continente (ainda menos de metade da linha vermelha dos 120).

Há menos três doentes internados nos hospitais portugueses, o que faz recuar o total para 208. É preciso recuar a 24 de março de 2020 para encontrar um valor mais baixo de doentes internados em Portugal: 203. As unidades de cuidados intensivos têm esta quarta-feira mais duas camas ocupadas, traduzindo-se numa ligeira subida dos internamentos graves para 58.

Quanto a números absolutos da crise sanitária no país, foram registados, desde o início da pandemia, 843.729 casos confirmados, 17.014 óbitos e 804.522 recuperados.

Os casos ativos sobem pelo segundo dia consecutivo, com o boletim da DGS a contabilizar um total de 22.193, mais 104 do que na quarta-feira.

As autoridades de saúde mantêm 18.620 contactos em vigilância, mais 207 do que na véspera.

Norte é a região com mais casos (nunca teve tantos este mês), Lisboa muito próximo

Depois dos 250 casos registados na véspera — o pico desde 7 de abril —, o número de novos infetados em Lisboa e Vale do Tejo recuou esta quinta-feira para 159, abaixo dos 175 registados na terça-feira. Estes novos contágios em LVT pesam 35,25% no total diário, o que representa o valor mais baixo desta semana na região. Ainda assim, o único óbito reportado nas últimas 24h ocorreu na região, com a morte de uma mulher acima dos 80 anos.

Após três dias em que LVT teve o maior número de casos diários, o Norte é novamente a região com mais casos, contabilizando mais 172 nas últimas 24 horas, o que representa 38,14% do total nacional. É o maior número de infetados diários registados na região durante o mês de maio.

Seguem-se Centro (59 casos), Açores (22), Algarve (18), Madeira (11) e Alentejo (10).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: