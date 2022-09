Covid-19. Resultados de autotestes já podem ser registados pela internet

Quem fizer um autoteste à covid já pode registar centralmente o resultado através da internet. A plataforma eletrónica anunciada há várias semanas está finalmente disponível, em https://covid19.min-saude.pt/. Começou a funcionar esta quinta-feira e destina-se ao reporte de todos os resultados, incluindo negativos, dos testes rápidos de antigénio feitos pelos próprios cidadãos.

As autoridades nacionais de Saúde explicam que "a notificação dos resultados é importante para monitorizar a atividade nacional de testagem", sublinhando, ainda assim, que "os indivíduos assintomáticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através de contacto telefónico com a linha SNS24".

Desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em articulação com a Direção-Geral da Saúde, Infarmed e Instituto Ricardo Jorge, a nova plataforma permitirá, por exemplo, "perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte e em caso de ausência, será enviada uma SMS a solicitar esse contacto", explicam os responsáveis.