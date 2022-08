Vacinação covid-19. Suspensão de patentes divide eurodeputados - Santos Silva dá exemplo da UE na partilha de vacinas

O debate desta terça-feira no Parlamento Europeu, no seguimento da proposta dos EUA em apoiar a suspensão de patentes da vacina contra a covid-19, mostrou os eurodeputados divididos entre apoiar a medida – as vacinas têm de ser tratadas como um bem comum e chegar a todos os países de forma justa -, ou considerar a suspensão prejudicial à investigação e uma falácia o pressuposto de que levará ao aumento da produção dos imunizantes.

O consenso está no facto de que com 280 mil novas infeções por dia em todo o mundo, os países em vias de desenvolvimento precisam de mais do que até agora tem sido feito. A UE insiste que a solução passa pela partilha de vacinas e sublinha que já o fez com 75 milhões de doses e que vai intensificar o Covax no segundo semestre do ano: o objetivo é chegar às 11,1 milhões de doses, com nove milhões a serem partilhadas através daquele mecanismo. O vice-presidente executivo da Comissão anunciou que Bruxelas vai apresentar uma proposta à OMC para flexibilizar as licenças obrigatórias em contexto de pandemia.

O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, em representação da presidência portuguesa do Conselho, recordou que a UE “está preparada para debater qualquer proposta concreta sobre os direitos de propriedade intelectual”, referindo-se à proposta apresentada pelos EUA e que, segundo o vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, “é diferente daquela que foi apresentada pela Índia e pela África do Sul”. “Precisamos de mais informações”, sustentou Santos Silva.

Abordou também a solução pela via do acordo TRIPS, uma vez que “reflete um equilíbrio da propriedade e da promoção do acesso generalizado a medicamentos e a cuidados de saúde”, nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros português. Santos Silva disse também que o caminho para a distribuição universal das vacinas poderá ser encontrado “na aplicação das flexibilidades previstas no acordo” e que a UE está preparada para “apoiar uma declaração a reafirmar” essas mesmas flexibilidades.

“Só estaremos protegidos quando todos estivermos protegidos, é do nosso interesse mais imediato contribuir para que as vacinas sejam um bem público universal e para que, num prazo razoável de tempo, toda a humanidade esteja vacinada”, frisou.

Recordando as recentes declarações do presidente do Conselho, Charles Michel, e da chefe do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, Santos Silva insistiu que se deve aumentar a produção e apelar à partilha de vacinas. “Não podemos ficar à espera, temos de agir”, frisou.

“Temos exportado metade das vacinas produzidas na Europa. Outras formas de garantir a vacinação universal serão tidas em conta, mas façamos o que pudemos fazer já: aumentar a capacidade de produção das vacinas e que todos os países que as produzam se empenhem, como a União Europeia, na exportação de componentes e de doses para que todos tenham acesso às vacinas”, acrescentou o chefe da diplomacia portuguesa.

Valdis Dombrovskis foi ao encontro das palavras de Santos Silva, sublinhando que o aumento de produção de vacinas já está em marcha, estando prevista a produção de 10 mil milhões de doses em 2021 e citando a existência de “mais de 200 acordos de desenvolvimento tecnológico”. No imediato, é, contudo, necessário “assegurar a vacinação nos países com baixos e médios rendimentos”, referiu, dando o exemplo da “situação terrível da Índia”.

O vice-presidente da Comissão Europeia e Comissário para o Comércio, Valdis Dombrovskis, sublinhou que, embora a UE esteja pronta para discutir a questão da suspensão de patentes, “o sistema global de comércio pode e deve participar no objetivo de aumentar a produção de vacinas" contra a covid-19 e na sua distribuição justa.

Bruxelas vai propor flexibilidade no licenciamento de vacinas

Bruxelas está a trabalhar numa proposta para apresentar em breve à Organização Mundial do Comércio (OMC) e que tem como focos a facilitação do comércio e flexibilização das restrições à exportação; além do aumento da produção das vacinas, através de acordos com produtores e com empresas que desenvolvem os imunizantes. Outro dos objetivos da proposta é “facilitar os elementos de flexibilidade do acordo TRIPS sobre licenças obrigatórias”.

Dombrovskis explicou que a proposta define que “os países produtores de vacinas têm de estar preparados para exportar uma parte justa da sua produção interna” e que os governos devem encorajar os produtores e investigadores “a alargarem a sua produção e a praticarem preços justos aos países em desenvolvimento”.

A proposta incide sobre a propriedade intelectual das patentes. Neste ponto, o comissário referiu que “as licenças voluntárias são mais eficazes”, mas que as licenças obrigatórias são “um instrumento legitimo no contexto de uma pandemia” e que todos os membros da OMC devem assegurar que “o seu quadro jurídico sobre estas licenças é eficaz”.

A proposta indica que os membros da OMC têm de chegar a um acordo sobre a pandemia constituir uma circunstância de emergência nacional e assim o requisito de negociação com os detentores dos direitos pode ser derrogado.

A iniciativa de suspensão de patentes das vacinas contra a covid-19 foi lançada pela Índia e África do Sul em outubro de 2020 no seio da Organização Mundial do Comércio (OMC). No início do mês, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu o seu apoio à medida.

No âmbito da OMC, foi celebrado há uns anos um acordo multilateral sobre direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (chamado TRIPS), que em emergências como a de saúde pública pode ser usado para facilitar o licenciamento obrigatório e utilização governamental de uma patente sem autorização do seu titular, sob uma série de condições que têm como objetivo proteger os interesses legítimos do detentor da patente.

O assunto da suspensão de patentes, que não reúne consenso entre os eurodeputados e que tem enfrentado oposição por parte da UE, voltará a ser abordado na próxima semana, quando os chefes de Estado e de Governo da União Europeia se voltam a reunir presencialmente, em Bruxelas, num Conselho Europeu alargado para dois dias, 24 e 25 de maio.