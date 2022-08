Covid-19. 559 casos, o número mais alto das últimas 3 semanas. R(t) sobe para 1,03 e incidência em Lisboa está perto do limite de 120

O R(t) aumentou para 1,03 no Continente e na globalidade do território nacional, revela o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), o que mantém a pandemia num patamar de crescimento em Portugal e a aproximar-se da zona amarela. O índice de transmissibilidade era, na segunda-feira, de 0,99 no Continente e 1 na globalidade do território nacional.

A incidência também cresce: é agora de 51,4 no território nacional e de 48,3 no continente (ainda menos de metade da linha vermelha dos 120). Os valores eram de 50,5 e de 47,5, respetivamente, na segunda-feira.

Há ainda duas mortes a registar por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, bem como 511 novos casos e 417 recuperações. Desde 28 de abril — ou seja, há 21 dias — que o número de novas infeções não era superior a 500: trata-se por isso do valor mais alto do mês de maio.

Quanto aos óbitos, repete-se pelo terceiro dia consecutivo o número de dois. As médias dos últimos sete dias (2,1) e dos últimos 30 (2,23) são ligeiramente superiores.

O número de recuperados (417) é inferior ao registado na véspera (568), mas ainda assim é o segundo mais elevado desde terça-feira da semana anterior (661).

Há menos 22 doentes internados nos hospitais portugueses, o que faz recuar o total para 211. As unidades de cuidados intensivos têm esta quarta-feira menos dez camas ocupadas, traduzindo-se numa descida dos internamentos graves para 56.

Quanto a números absolutos da crise sanitária no país, foram registados, desde o início da pandemia, 843.278 casos confirmados, 17.013 óbitos e 804.176 recuperados.

Depois de dois dias em que os casos ativos desceram, o boletim da DGS contabiliza mais 92 esta quarta-feira, o que perfaz um total de 22.089.

As autoridades de saúde mantêm 18.413 contactos em vigilância, mais 37 do que na véspera.

Há mais de um mês que não havia tantos casos na região de Lisboa

Desde 7 de abril, quando foram registados 262 infetados, que Lisboa e Vale do Tejo não tinha tantos casos num só dia. A região soma esta quarta-feira mais 250 casos, bem acima dos 175 contabilizados na véspera, o que representa 48,9% dos novos infetados em todo o território nacional.

Seguem-se Norte (143 contágios), Centro (40), Algarve (27), Açores (24), Madeira (17) e Alentejo (10).

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: