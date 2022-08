Nove em cada dez portugueses com mais de 65 anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina

O processo de vacinação está quase concluído para quem tem mais de 80 anos em Portugal: 95% da população nesta faixa etária já tomou uma dose da vacina e 89% as duas. Na faixa dos 65-79, os números indicam que 89% das pessoas com esta idade já tomaram uma dose, percentagem que desce significativamente para 23% relativamente às que já tomaram as duas.

No total, 32% da população do país (cerca de 3,2 milhões de pessoas) já tomou a primeira dose, indicador que desce para 14% (1,4 milhões de pessoas) relativamente a quem já tomou as duas.

Numa fase em que a task force assumiu que o critério de vacinação é a idade, os dados comprovam isso mesmo: a faixa etária dos 50-64 é a terceira mais avançada na vacinação a seguir aos maiores de 80 e a quem tem entre 65 e 79 - 33% das pessoas em Portugal entre os 50 e os 64 anos já tomaram a primeira dose, 10% já completaram a vacinação. Na faixa dos 25-49 a percentagem é respetivamente de 12% e 7%, enquanto na faixa 18-24 é de 4% e 2% respetivamente.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Refira-se que 614 pessoas com 17 anos ou menos já tomaram um dose e 271 as duas. Portugal recebeu até ao momento cerca de 5,2 milhões de doses, das quais 4,7 milhões já foram distribuídas.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

O Alentejo e o Centro são as regiões onde o processo está mais avançado: 38% das pessoas no Alentejo já tomaram uma dose, 19% as duas; no Centro as percentagens são respetivamente de 37% e 18%. Segue-se a Madeira, com 35% e 13%, o Norte, com 31% e 13%, Lisboa e Vale do Tejo, com 29% e 13%, o Algarve, com 28% e 12%, e finalmente os Açores, com 27% e 11%.