Covid-19 no 🌏: Número de contágios mantém-se em baixa em Espanha, Itália prepara fim do recolher noturno

A pandemia provocada pela covid-19 já fez pelo menos 3.381.042 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência francesa de notícias AFP.

Brasil

O Brasil somou 786 mortos e 29.916 casos de infe√ß√£o pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, informou esta segunda-feira o executivo brasileiro, dando conta de uma taxa de letalidade da doen√ßa de 2,8%.

No total, a na√ß√£o sul-americana, com 212 milh√Ķes de habitantes, totaliza 436.537 √≥bitos e 15.657.391 infe√ß√Ķes desde o in√≠cio da pandemia no pa√≠s, cujo primeiro caso foi detetado em S√£o Paulo, em fevereiro do ano passado.

De acordo com o √ļltimo boletim epidemiol√≥gico difundido pelo Minist√©rio da Sa√ļde, a taxa de incid√™ncia da covid-19 no pa√≠s subiu hoje para 208 mortes e 7.451 casos por 100 mil habitantes.

O foco da pandemia no país continua a ser São Paulo, que concentra 3.096.845 casos de infeção e 104.295 vítimas mortais.

A n√≠vel mundial, o Brasil ocupa a segunda posi√ß√£o na lista de pa√≠ses com maior n√ļmero absoluto de √≥bitos, depois dos Estados Unidos, e a terceira com mais casos, antecedido tamb√©m pela na√ß√£o norte-americana e pela √ćndia.

O Brasil registou ainda a recuperação de 14.152.433 diagnósticos de infeção, enquanto 1.068.421 pacientes infetados estão sob acompanhem médico.

Apesar de o m√™s passado ter sido o mais letal de toda a pandemia no Brasil, e de alguns especialistas preverem uma terceira vaga, o n√≠vel de isolamento dos brasileiros est√° no n√≠vel mais baixo desde o in√≠cio das restri√ß√Ķes impostas para conter a dissemina√ß√£o do v√≠rus.

Uma sondagem divulgada hoje pelo instituto Datafolha d√° conta que tr√™s em cada dez brasileiros adultos (30%) est√£o totalmente isolados ou saem de casa apenas em situa√ß√Ķes inevit√°veis, numa percentagem que chegou ao m√°ximo de 72% em abril do ano passado e que atingiu 49% em mar√ßo √ļltimo.

Desses 30%, 2% dizem n√£o sair de casa sob hip√≥tese alguma, numa queda de seis pontos percentuais em rela√ß√£o a mar√ßo de 2021 (8%) e um n√ļmero bem distante dos 18% notificados em abril e 2020.

Já o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou precisamente os brasileiros que se mantêm isolamento social na pandemia, a quem chamou de 'idiotas', numa conversa com apoiantes, hoje, em Brasília.

"Tem uns idiotas aí, o 'fique em casa'. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo [agronegócio] tivesse ficado em casa, esse 'cara' tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome", disse Bolsonaro, que desde o início da pandemia critica as medidas de isolamento social.

Num momento em que o Brasil enfrenta escassez de imunizantes contra a covid-19, as autoridades do país informaram que receberão em breve matéria-prima para retomar a produção de vacinas das farmacêuticas AstraZeneca e Sinovac.

A Funda√ß√£o Oswaldo Cruz (Fiocruz) receber√° no s√°bado dois lotes do ingrediente farmac√™utico ativo (IFA) da vacina de AstraZeneca/Oxford, com quantidade suficiente para envasilhar 18 milh√Ķes de doses, informou hoje o secret√°rio-executivo do Minist√©rio da Sa√ļde, Rodrigo Cruz. Contudo, em comunicado, a Fiocruz salientou que os consum√≠veis dar√£o para 12 milh√Ķes de doses.

J√° o executivo de S√£o Paulo indicou que o Instituto Butantan prev√™ receber no dia 26 deste m√™s a pr√≥xima remessa de IFA para a Coronavac (Sinovac), com quatro mil litros do consum√≠vel proveniente da China, para a produ√ß√£o de cerca de sete milh√Ķes de doses.

Angola

Angola registou um n√ļmero recorde de 18 mortes em 24 horas devido √† covid-19, bem como 154 novas infe√ß√Ķes, anunciou esta segunda-feira o secret√°rio de Estado angolano para a Sa√ļde P√ļblica, Franco Mufinda. "Pela primeira vez, regist√°mos um n√ļmero elevado de mortes", real√ßou o governante.

As autoridades de sa√ļde reportaram a morte de 12 homens e de seis mulheres, entre 30 e 81 anos, dos quais 11 em Luanda, quatro na Hu√≠la e tr√™s em Cabinda, todos de nacionalidade angolana.

Dos 154 novos casos, 131 foram registados em Luanda, 14 no Huambo, quatro na Huíla, três no Bié, um em Benguela e um no Zaire, com idades de 8 meses a 83 anos, sendo 92 de sexo masculino e 62 do feminino. Outras 280 pessoas recuperaram da doença, com idades entre 1 e 83 anos, das quais 253 em Luanda.

Angola passa a ter assim um total de 30.791 casos, 677 óbitos, 25.995 recuperados e 4.119 ativos, dos quais 23 em estado crítico, 42 graves, 165 moderados e 54 leves. Estão internados 284 doentes. Foram processadas neste período 1.115 amostras, num cumulativo de 542.067 amostras processadas até à data.

It√°lia

It√°lia registou 3.455 novos casos da doen√ßa covid-19 nas √ļltimas 24 horas, anunciaram esta segunda-feira as autoridades italianas, numa altura em que o pa√≠s continua a aliviar as restri√ß√Ķes e prepara, para junho, o fim do recolher noturno obrigat√≥rio.

Com o registo destes novos cont√°gios, o pa√≠s totaliza, at√© √† data, 4.162.576 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronav√≠rus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Minist√©rio da Sa√ļde italiano.

O pa√≠s somou 140 √≥bitos nas √ļltimas 24 horas, elevando para 124.296 o n√ļmero total de mortes atribu√≠das √† doen√ßa covid-19 no territ√≥rio italiano desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte. Dos atuais 322.891 casos de covid-19 ativos em It√°lia, 13.778 est√£o hospitalizados, incluindo 1.754 doentes que se encontram em unidades de cuidados intensivos (UCI).

A campanha de vacina√ß√£o em It√°lia continua a progredir e foram administradas, at√© √† data, 27.604.159 doses em todo o pa√≠s. Um total de 8.714.403 pessoas (n√ļmero que representa 14,71% da popula√ß√£o do pa√≠s) j√° t√™m o processo de imuniza√ß√£o completo contra a covid-19.

Perante o avan√ßo da campanha de vacina√ß√£o, a redu√ß√£o de novas infe√ß√Ķes e a diminui√ß√£o da press√£o sobre as unidades hospitalares, o governo italiano continua a aliviar as restri√ß√Ķes ainda em vigor no pa√≠s e anunciou que ir√° acabar com o recolher noturno obrigat√≥rio j√° no pr√≥ximo dia 21 de junho.

O processo que irá culminar no fim desta limitação será gradual, contrariando a forte pressão exercida pelos partidos italianos da ala mais direita que têm vindo a exigir ao executivo de Mario Draghi a abolição imediata do recolher noturno.

Dentro dos próximos dias, os italianos passam a poder permanecer na rua mais uma hora durante o período noturno, até às 23:00 locais (22:00 em Lisboa). Atualmente, o recolher noturno está decretado a partir das 22:00 locais (21:00 em Lisboa).

Quase todas as regi√Ķes italianas se encontram na chamada "zona amarela", abrangidas por restri√ß√Ķes m√≠nimas. A √ļnica exce√ß√£o √© Vale de Aosta (norte), que continua "pintada" de laranja devido ao n√≠vel de risco de cont√°gio ainda verificado.

Espanha

Espanha registou 11.061 novos casos de covid-19 nos √ļltimos tr√™s dias, elevando para 3.615.860 o total de infetados at√© agora, continuando o n√ļmero de cont√°gios a descer, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. Os servi√ßos sanit√°rios tamb√©m notificaram mais 93 mortes atribu√≠das √† pandemia durante o fim de semana, passando o total de √≥bitos para 79.432.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, passando de 162 (na sexta-feira) para 152 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (295), Madrid (239), Aragão (221) e Navarra (196).

Nas √ļltimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o pa√≠s 494 pessoas com a doen√ßa (702 na sexta-feira), das quais 107 em Madrid, 96 na Andaluzia e 84 na Catalunha. Por outro lado, desceu para 6.923 o n√ļmero de hospitalizados com covid-19 (7.088), o que corresponde a 5,5% das camas, dos quais 1.836 pacientes est√£o em unidades de cuidados intensivos (1.899), o que corresponde a 18,7% das camas desses servi√ßos.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu esta segunda-feira que em junho haverá no país a vacinação generalizada contra a covid-19 das pessoas com menos de 50 anos de idade.

Os servi√ßos sanit√°rios espanh√≥is tamb√©m anunciaram hoje que 7,2 milh√Ķes de pessoas j√° est√£o completamente vacinadas contra a covid-19 (15,2% da popula√ß√£o total), e 15,3 milh√Ķes t√™m pelo menos uma das doses (32,3%), em cerca de 47,3 milh√Ķes de habitantes que tem o pa√≠s.

Entretanto, o diretor do Centro de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, indicou hoje que é "muito possível" que se possa facilitar a utilização das máscaras daqui a "não muitos dias".

Reino Unido

O Reino Unido registou a morte de cinco pessoas e 1.979 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, de acordo com os √ļltimos dados do Governo brit√Ęnico, que esta segunda-feira aliviou "cautelosamente" v√°rias restri√ß√Ķes em Inglaterra.

De acordo com a terceira etapa do plano de desconfinamento em Inglaterra, a partir de hoje, as pessoas podem comer no interior de restaurantes ou beber uma cerveja num 'pub', em vez de ficarem limitadas às esplanadas como até agora, e visitar familiares ou amigos dentro de casa e abraçá-los.

Viagens ao estrangeiro também estão autorizadas para motivos não necessários, como ir de férias. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir caminhos de reabertura semelhantes, mas ligeiramente diferentes.

Mas o ministro da Sa√ļde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na √ćndia, est√° a multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Os primeiros estudos indicam que a variante é mais transmissível, mas que as vacinas são eficazes em oferecer proteção. "Em Bolton, 19 pessoas estão agora hospitalizadas com coronavírus, a maioria das quais é elegível para uma vacina, mas ainda não recebeu uma vacina. Isto mostra que a nova variante não tende a penetrar em grupos vacinados", disse hoje no Parlamento.

Assim, o Governo decidiu reduzir de 12 para oito semanas o intervalo entre duas doses para as pessoas com mais de 50 anos e grupos clinicamente vulneráveis para acelerar a imunização.

Desde dezembro foram imunizadas 36.704.672 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 69,7% da população adulta. A segunda dose já foi ministrada a 20.287.403 pessoas, ou 38,5% da população adulta.

Desde o in√≠cio da pandemia, foram notificados 127.684 √≥bitos de covid-19 num total de 4.452.756 infe√ß√Ķes confirmadas no pa√≠s.

√ćndia

A √ćndia registou 281.386 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, ficando abaixo dos 300 mil di√°rios pela primeira vez em 25 dias. No entanto, contabilizou novamente mais de quatro mil mortos num dia. O pa√≠s regista assim um decl√≠nio gradual dos casos, depois de ter atingido mais de 400 mil cont√°gios di√°rios, h√° duas semanas, no √Ęmbito de uma segunda vaga da pandemia com um impacto sem precedentes no sistema de sa√ļde, com falta de oxig√©nio e de camas. Nas √ļltimas 24 horas, o pa√≠s registou 4106 mortos, com o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia a ascender agora a 274.390.

O segundo pa√≠s mais afetado no mundo em n√ļmero de casos, depois dos Estados Unidos, j√° acumulou quase 25 milh√Ķes de infe√ß√Ķes desde o in√≠cio da pandemia (24.965.463), de acordo com dados do Minist√©rio da Sa√ļde indiano. Especialistas alertaram que os n√ļmeros oficiais poder√£o estar subavaliados, devido √† falta de testes e √† crescente propaga√ß√£o do novo coronav√≠rus nas zonas rurais, onde a cobertura sanit√°ria √© menor.

Nova Deli, uma das cidades mais duramente atingidas pela crise, que sobrecarregou hospitais e cremat√≥rios, prolongou por uma semana o confinamento de quase 20 milh√Ķes de habitantes, enquanto o estado oriental de Bengala imp√īs, no domingo, uma s√©rie de restri√ß√Ķes devido ao aumento de casos na regi√£o.

Alemanha

A Alemanha registou 5.412 novas infe√ß√Ķes pelo novo coronav√≠rus e 64 mortes em 24 horas, mantendo est√°vel a incid√™ncia acumulada em sete dias, divulgou o Instituto Robert Koch (RKI). H√° uma semana, foram registados 12.656 novos casos do SARS-CoV-2 e 127 mortes num dia, indicou o RKI.

A incid√™ncia acumulada em sete dias permaneceu est√°vel na Alemanha no domingo com 83,1 novas infe√ß√Ķes por coronav√≠rus por 100.000 habitantes, diante dos 118,6 na segunda-feira passada, e 69.144 novos casos em sete dias. Na √ļltima sexta-feira, a incid√™ncia caiu para menos de 100 casos por 100.000 ap√≥s quase dois meses, depois de atingir o seu pico nesta terceira onda no dia 26 de abril com 169,3 novas infe√ß√Ķes. O m√°ximo atingido em toda a pandemia foi registado em 22 de dezembro, com 197,6.

O recorde de infe√ß√Ķes foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novos casos do novo coronav√≠rus num dia e o registo de √≥bitos, em 14 de janeiro, com 1.244 mortes. O fator de reprodu√ß√£o semanal √© de 0,82, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma m√©dia de 82 outras pessoas. A Alemanha acumula 3.598.846 casos positivos e 86.160 mortes pela covid-19 desde o in√≠cio da pandemia.

Timor-Leste

As autoridades timorenses estimam que D√≠li pode ter mais de 50 mil infe√ß√Ķes ativas do SARS-CoV-2, com a taxa de incid√™ncia da covid-19 a crescer 50% na √ļltima semana, segundo um relat√≥rio divulgado esta segunda-feira. "Com base numa popula√ß√£o estimada de 352.553 habitantes em D√≠li, e a estimativa mais baixa de preval√™ncia, estima-se que existam pelo menos 50.000 pessoas em D√≠li que t√™m covid-19 neste momento", refere-se num relat√≥rio das autoridades timorenses ao qual a Lusa teve acesso.

As estimativas s√£o feitas no relat√≥rio epidemiol√≥gico semanal, que analisa a situa√ß√£o da pandemia em Timor-Leste, preparado, entre outros, pelo Pilar 3 do Minist√©rio da Sa√ļde, em conjunto com a For√ßa-Tarefa para Preven√ß√£o e Mitiga√ß√£o da covid-19 da Sala de Situa√ß√£o do Centro Integrado de Gest√£o de Crise (CIGC). O Instituto Nacional de Sa√ļde timorense, Organiza√ß√£o Mundial da Sa√ļde (OMS), as Equipas de Apoio M√©dico Australiano (AusMAT) e a Menzies School of Health Research, institui√ß√£o que apoia o Laborat√≥rio Nacional timorense em D√≠li, nos testes √† covid-19, tamb√©m participam na an√°lise.

Na an√°lise da situa√ß√£o epidemiol√≥gica do pa√≠s entre 10 e 16 de maio, as autoridades de sa√ļde recordaram que o pa√≠s registou na √ļltima semana um total de 1231 casos positivos de SARS-CoV-2, ou cerca de 27,6% de todos os casos registados desde o in√≠cio da pandemia. Timor-Leste tem atualmente 2116 casos ativos.

China

A China detetou 25 casos de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, incluindo cinco de origem local, anunciaram as autoridades de sa√ļde do pa√≠s. A prov√≠ncia oriental de Anhui registou tr√™s infe√ß√Ķes locais e a prov√≠ncia de Liaoning, no nordeste, dois. Anhui relatou na sexta-feira dois casos, depois de tr√™s semanas sem infe√ß√Ķes por cont√°gio local na China. Segundo a ag√™ncia noticiosa oficial Xinhua, as investiga√ß√Ķes preliminares revelaram que um dos pacientes teve contacto com um viajante vindo do estrangeiro, na cidade de Dalian, no nordeste da China, e, mais tarde, com outro infetado.

As autoridades restringiram a mobilidade dos residentes nas áreas afetadas e começaram a realizar testes de ácido nucleico. Os outros vinte casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Zhejiang (leste), Guangdong (sudeste), Hunan (centro) e Sichuan (centro).

A Comiss√£o de Sa√ļde da China adiantou que o n√ļmero total de casos ativos √© de 291, entre os quais um em estado grave. Desde o in√≠cio da pandemia da covid-19, o pa√≠s registou 90.872 casos da doen√ßa e 4636 mortos.