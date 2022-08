Covid-19. 469 novos casos, 7 mortes e 386 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal somou sete mortes por covid-19 às suas estatísticas, nas últimas 24 horas. O país ultrapassa assim as 17 mil mortes desde início da pandemia, sinaliza o relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado. Desde sexta-feira contabilizam-se em território nacional 469 novos casos de infeção e 386 recuperados, elevando para 802.671 os que já recuperaram da doença.

A incidência da covid-19 por 100 mil habitantes cai e o R(t), o índice de transmissibilidade não sofreu alterações face a sexta-feira. A incidência é de 50,3 no território nacional e de 48,1 no continente (menos de metade da linha vermelha dos 120) e o R(t) passa para 0,95 no Continente e na globalidade do território nacional. Tal como o Expresso já tinha sinalizado, é o registo mais baixo de incidência desde que este valor passou a ser divulgado nos boletins, a 15 de março. Na última quarta-feira os valores eram de 51 e de 48,7, respetivamente.

Embora o número de mortes tenha aumentado, fazendo com que o país tenha ultrapassado a fasquia dos 17 mil óbitos contabilizados desde o início da pandemia, o número de doentes internados continua a recuar. Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou 223 doentes internados, menos 13 do que na sexta-feira, 71 (menos um) em unidades de cuidados intensivos.

Os casos ativos em Portugal voltaram a aumentar. São agora 22.171, com mais 76 identificados pelas autoridades de saúde nas últimas 24h. O número fica, no entanto abaixo, dos 126 novos casos ativos que tinham sido identificados nas 24 horas anteriores. As autoridades de saúde mantêm em vigilância 18.793, menos 174 pessoas do que na véspera.

O Norte continua a ser a região do país com maior registo de novos casos diários de contágio por doença de covid-19, mais 167 do que na última sexta-feira e mais um óbito a reportar. A região de Lisboa e Vale do Tejo ocupa a segunda posição do ranking de incidência, com 162 novos casos registados nas últimas 24 horas e responde por quatro dos sete óbitos registados desde ontem.