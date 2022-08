OMS avisa: segundo ano da pandemia pode ser mais mortal do que o primeiro

"A covid-19 já provocou mais de 3,3 milhões de mortes em todo o mundo e estamos no caminho para que o segundo ano desta pandemia seja muito mais mortal do que o primeiro”, alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus na conferência de imprensa habitual, esta sexta-feira.

O diretor-geral da OMS destacou países como a Índia, Nepal, Sri Lanka e Vietname, onde os casos de covid-19, hospitalizações e mortes estão a aumentar. “Salvar vidas através de uma combinação de medidas de saúde pública e vacinação é a única forma de sair da pandemia", sublinhou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus apelou ainda aos países que estão a ponderar começar a vacinar crianças e adolescentes contra a covid-19 para reconsiderarem e, em vez disso, doarem as vacinas ao mecanismo Covax. Desta forma, as nações que estão mais atrasadas nas campanhas de imunização poderiam ter acesso a estas doses.

"Um punhado de países ricos, que compraram a maior parte das doses, estão agora a vacinar grupos de baixo risco. Compreendo que queiram vacinar as crianças e os adolescentes, mas neste momento peço para reconsiderarem e, em vez disso, doarem as vacinas ao Covax, porque nos países de baixo e médio-baixo rendimento o fornecimento de vacinas não tem sido suficiente mesmo para inocular os profissionais de saúde".

Apenas 0,3% do fornecimento de vacinas é destinado a países de baixos rendimentos, de acordo com o diretor-geral da OMS, o que “não é uma estratégia eficaz" para travar as infeções pelo novo coronavírus a nível mundial.

Por último, o diretor do programa de emergências da OMS deixou um aviso aos países que estão a deixar cair o uso de máscara para pessoas já vacinadas mesmo em alguns espaços fechados, como é o caso dos Estados Unidos. “Os países devem ter em consideração a cobertura de vacinas e a taxa de incidência local antes de decidirem retirar estas medidas”, afirmou Michael Ryan também na conferência de imprensa.

O responsável da OMS lembrou que ainda não há “grande prova sobre a capacidade de uma pessoa vacinada infetar outras pessoas”, pedindo mais cautela.