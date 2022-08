Certificado covid-19. Deco pede igualdade de acesso e defende testes gratuitos

Garantir que o Certificado Verde Digital seja usado de forma eficaz e sem discriminar cidadãos: é isto que a Deco pede à Comissão Europeia, defendendo que os testes para a covid-19 sejam gratuitos. Além disso, a organização de defesa do consumidor, sugere a “ausência de requisitos extra nos Estados-membros”, como quarentenas ou a realização de mais testes.

“As restrições às viagens devem ser temporárias, não discriminatórias e proporcionais”, sustenta a Deco num comunicado emitido esta quinta-feira.

A Deco esclarece que “apoia a existência do Certificado Verde” e até salienta que “a opção de ser digital ou em papel é uma medida inclusiva”. Admite igualmente que “é uma ferramenta importante para retomar as viagens e reativar o direito fundamental de liberdade de circulação dentro da União Europeia, nesta fase de pandemia”.

Contudo, refere que o requisito de o apresentar “deve ser constantemente reavaliado consoante a evolução da situação sanitária” e alerta para as disparidades no acesso ao documento de livre trânsito. “Ter de pagar dezenas de euros por um teste para obter um Certificado Verde Digital cria desigualdade em relação a quem já foi vacinado gratuitamente no Serviço Nacional de Saúde ou recuperou da doença”, aponta a Deco.

“Para evitar esta desigualdade, a DECO PROTESTE defende que, no mínimo, os testes devem ser oferecidos enquanto não houver a oportunidade de todos os cidadãos serem vacinados”, advoga a organização.

A Deco pede também aos Estados-membros para “não acrescentarem nenhum outro requisito nas viagens, como quarentenas ou testes extra, pois isso enfraqueceria a eficácia do certificado”, considerando que “requisitos extra devem basear-se em pareceres científicos e, ainda assim, sem qualquer discriminação de cidadãos que ainda não foram vacinados”.