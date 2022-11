Marcelo antecipa-se a Costa e anuncia fim da cerca sanitária em Odemira

Ainda estava António Costa a caminho de Odemira - uma visita surpresa anunciada ao início da tarde - quando o Presidente da República anunciou ao país a decisão que o Governo lhe tinha já comunicado: a cerca sanitária em Odemira vai ser levantada "de imediato", já esta quarta-feira à meia-noite.

"Fui informado pelo primeiro-ministro de que seria levantada a cerca sanitária de imediato, hoje mesmo. O que significa que acabou por fazer caminho uma solução de que se falou há uns dias, que era uma situação que permitisse ultrapassar, por um lado, as questões jurídicas e, por outro lado, as questões pessoais e sociais", revelou o Presidente.

O anúncio foi feito em direto para a RTP, com um dado adicional: que o primeiro-ministro tinha ido a Odemira (pela primeira vez dese o início da polémica) para assinar dois acordos para resolver o problema de alojamento dos trabalhadores. Mas esse já tinha sido parcialmente desvendado, horas antes, pelo Executivo.

Com o ministro da Administração Interna debaixo de fogo, e com o problema da requisição civil ao Zmar por resolver, o primeiro-ministro fez uma mudança de última hora à agenda de trabalho e anunciou que ia a Odemira e porquê: estar presente numa "reunião de trabalho e assinatura de protocolos tendo em vista dar resposta às necessidades habitacionais verificadas no concelho", lê-se na nota de atualização de agenda enviada à comunicação social.

Segundo a TSF, um dos acordos implica uma solução temporária para os trabalhadores temporários, enquanto um segundo acordo, com as autarquias, vai procurar resolver a situação com caráter definitivo através da construção de alojamentos com a utilização de fundos comunitários.

Uma corrida atrás do prejuízo depois do braço de ferro instalado entre o Governo - que decretou cerca sanitária no concelho e avançou com uma requisição civil ao complexo turístico do Zmar para dar garantias de isolamento profilático aos migrantes que que não têm condições de habitabilidade - e os proprietários de casas inseridas naquele complexo que apontam o dedo ao Governo por ter agido de "má fé". Na sombra do braço de ferro estão as más condições de vida e de trabalhos dos imigrantes naquele concelho, uma situação que, à boleia da crise sanitária, tem feito soar campainhas de alarme.

Antes disso, já Marcelo tinha marcado terreno: a partir de Caminha, o Presidente afirmou que é preciso retirar "muitas consequências políticas" do caso dos imigrantes de Odemira.

"Em relação a Odemira, acho que tem de retirar muitas consequências políticas. Tem de se fiscalizar para saber como é por respeito à legalidade, tem de se apurar se há ou não uma situação que convida àquilo que são atuações criminais, tem de se pensar a sério no problema dos imigrantes que estão cá dentro, que trabalham", disse.

Para Marcelo, "fala-se de inclusão mas a inclusão é muito relativa". E o problema é bem maior do que o problema sanitário: "Isto não pode depender de haver problemas de saúde que chamam à atenção para o facto". Certo é que as autoridades já identificaram mais de 100 alojamentos para trabalhadores agrícolas no concelho de Odemira onde vivem mais de 300 pessoas em situação de sobrelotação ou insalubridade, segundo revelou o presidente da câmara.

Em conferência de imprensa em Odemira, António Costa afirmou que “basta de falarmos ao telemóvel e virmos cá”. “Foi graças aos meus colegas de governo coordenados pelo secretário de Estado Jorge Seguro Sanches que foi possível chegar à situação em que estamos hoje”. A situação desta pandemia tem concentrado grande parte dos nossos esforços. "Evidenciou problemas sociais conhecidos ou revelou outros que não eram conhecidos.” A primeira prioridade tem sido a "salvaguarda da saúde pública".

Costa lembrou que foi nesse contexto que quando se iniciou o programa de desconfinamento foram adotados um conjunto de critérios objetivos com base num cálculo matemático que torna muito claro e transparente o critério. "Como não há bela sem senão: tem a contrapartida de ser cego às realidades do terreno. São critérios penalizadores para concelhos de baixa densidade. Aí um pequeno número de casos torna-se um número imenso quando calculamos por 100 mil habitantes a 14 dias". E acrescenta que o critério é também ingrato para concelhos que para além da população recenseada tem também uma população flutuante.

Em Odemira, acrescenta o primeiro-ministro, era claro que o problema se concentrava em duas das 13 freguesias e foi por isso que se tomou a decisão de desconfinar as 11 freguesias e adotar uma cerca sanitária a duas delas. “É enorme o custo de uma cerca sanitária para quem está, para quem quer estar e não pode estar, para quem quer sair e não pode sair, para as atividades económicas tem custos muito grande. E por isso só em casos extremos temos adotado essa cerca sanitária.”

Não foi adotada apenas a cerca sanitária mas também o aumento da vacinação, da testagem, da criação de equipas multidisciplinares para fazer o acompanhamento da situação nos locais de trabalho e nas visitas residenciais, detetando muitas situações de “clara insalubridade”.

O primeiro ministro congratula-se que nestes 15 dias tiveram uma evolução muito significativa da taxa de incidência e uma diminuição “muito significativa” do ritmo de transmissão, “não havendo transmissão comunitária”.

Durante a tarde, num concelho de ministros eletrónico foi decretada o levantamento da cerca sanitária a partir das 24h de hoje a estas duas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve. “Não significa que o problema tenha desaparecido, ele existe em Odemira e no resto do país.” O país todo já esteve com os piores números e os melhores números. “Hoje felizmente estamos nos melhores lugares a nível mundial”.

O primeiro-ministro diz que não vale a pena estarmos a estigmatizar-nos uns aos outros. “O vírus não conhece fronteiras à escala nacional e internacional. É particularmente traiçoeiro.”

Esta pandemia revelou muitas das fragilidades que existem no país. O programa de recuperação e resiliência apresentado à UE refere o problema da habitação. “Sabemos que a realidade não é nova em Odemira. Nem nos era desconhecida.” Em outubro de 2019, antes de aparecer a covid, foi aprovada uma resolução do conselho de ministros para resolver uma situação específica neste concelho, que tem a ver com um elevado número de trabalhadores sazonais associados à atividade agrícola. “De 2019 para cá grande parte da nossa atividade foi perturbada com a covid. Poder-se-ia ter feito mais, mas a covid consumiu os recursos, a energia e o tempo disponível.”

Sobre os dois protocolos assinados esta terça-feira na autarquia de Odemira, Costa refere que o primeiro tem a ver com a situação dos trabalhadores sazonais. E foi assinado com as empresas PortugalFresh, LusoMorango e a ASA, visando que os proprietários promovam a existência de condições de habitação condigna para os seus trabalhadores sazonais. São disponibilizadas verbas do fundo europeu do desenvolvimento regional. “É já amanhã? Provavelmente não. O prazo que temos aqui é para o final do primeiro trimestre de 2022.”

Sobre o segundo protocolo visa a habitação da população residente em Odemira, a cargo do município. “O programa de recuperação e resiliência é para todo o país”, lembra António Costa.