Covid-19. Portugal não regista mortes relacionadas com a vacina

Portugal verificou um total de 34 mortes após a inoculação, mas nenhuma delas está relacionada com a vacina. Os dados constam no “Relatório Vacinas para a Covid-19” da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), de 7 de maio. O relatório revela que 73,56% (3942) das reações adversas se registaram na vacina Pfizer que é a vacina com mais doses administradas em Portugal (2.529 640).

A 6 de maio, Portugal registou mais de cinco mil reações adversas (RAM) depois da inoculação contra a covid-19. Das 5359, mais de metade (2997) foram consideradas “não graves”. Dentro das graves a distinção é feita entre “graves (não fatais)” (2328) e “graves (fatais)” (34). No relatório, lê-se, ainda, que as 34 mortes incluem “notificações de casos de morte ocorridos após a vacinação sem relação causal direta demonstrada com a vacina administrada”.

Depois da vacina da Pfizer, a vacina que registou maior número de reações adversas foi a da AstraZeneca (1122), seguida da Moderna (295). A vacina da Janssen ainda não registou nenhuma reação adversa.

Usando um fator de ponderação, tendo em conta as doses ministradas (ou seja, caso tivesse sido ministrada a mesma quantidade de vacinas de cada marca), os resultados apontam para 41% das reações adversas com a Pfizer, 33,3% com a AstraZeneca, e 25,6% com a Moderna.

As reações adversas mais registadas em Portugal são dores musculares/articulações (2520), dores de cabeça (1637) e febre (1494). Os efeitos secundários também acontecem mais em mulheres do que em homens e afetam mais as faixas etárias dos 30-39 e dos 40-49.

Os últimos dados revelam que já foram administradas mais de 3,6 milhões de doses. Desde sábado que o autoagendamento da vacina na faixa dos 60 anos é possível. “Esta antecipação em quase uma semana à data inicialmente estimada resulta de ter sido possível atingir, em dias da semana, o ritmo de vacinação de 100 mil inoculações diárias mais cedo do que estava previsto”, explicou ao “Correio da Manhã” fonte da task force do plano de vacinação.