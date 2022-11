Covid-19: Nova Iorque ainda tem 750 corpos em camiões frigoríficos

A cidade de Nova York ainda continua a utilizar caminhões refrigerados para armazenar os corpos das vítimas do coronavírus, mais de um ano depois de terem sido necessário transformar estes veículos em necrotérios temporários, quando as mortes aumentaram no auge da pandemia.

O gabinete da autoridade de Medicina Legal da cidade disse na passada sexta-feira que 750 corpos ainda estão a ser mantidos em depósitos de longa duração em reboques refrigerados no porto de Brooklyn, enquanto os membros das famílias das vítimas decidem que destino pretendem dar aos corpos.

Dina Maniotis, vice-comissária do Office of Chief Medical Examiner, disse a representantes do conselho municipal na passada quarta-feira, segundo a Agência Reuters, que muitos dos corpos retidos na zona do porto podem acabar por ser enterrados em Hart Island, caso a situação se prolongue.