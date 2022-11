Covid-19: Mais dois mortos e mais 406 casos confirmados em Portugal

O número de pessoas que já se recuperaram da covid-19 em Portugal ultrapassou este sábado as 800 mil, segundo o boletim epidemiológico publicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Só nas últimas 24 horas, 565 pessoas recuperaram da doença. O total de mortes é de 16991 pessoas, mais duas nas últimas 24 horas, uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no norte do país.

Foram registados ainda 406 novos infetados pelo coronavírus, a maioria na região de Lisboa. O número de internamentos continua a diminuir, tendo totalizado 260 pessoas, menos 20 que ontem. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos estão agora com 74 doentes internados com covid-19, menos um do que na véspera.

Atualmente existem em Portugal tantos casos ativos como os que havia no final de setembro, da ordem dos 22 mil. E ainda são mais as pessoas que foram infetadas desde o início da pandemia (839258) do que o total de recuperados (800007).

Apesar de o balanço global ser positivo, há uma semana que não se registava um número de novos casos tão elevado: 406. Um total, contudo, que equivale ao nível de contágio registado no início de maio.

Os indicadores da matriz de risco, que orienta o avanço e recuo do desconfinamento, mantém-se inalterado relativamente à véspera devido à última atualização ter-se realizado na passada sexta-feira e a próxima estar prevista para a próxima segunda-feira. O índice de transmissibilidade – correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – situa-se em 0,92 e a incidência é de 57,7 casos de infecção por 100 mil habitantes em 14 dias.