Covid-19: Índia ultrapassa pela primeira vez quatro mil mortos em 24 horas

A Índia registou pela primeira vez mais de quatro mil mortos diários devido à covid-19, elevando para 238270 o número de óbitos desde o início da pandemia, anunciou o Governo daquele país. Nas últimas 24 horas, foram registadas 4197 mortes e 401078 casos de contágio, elevando o número total de pessoas doentes para quase 21,9 milhões. A Índia é o terceiro país como mais mortes no mundo, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Com 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, afetado, sobretudo, pela escassez de oxigénio e de camas hospitalares. Apesar da dimensão dos números tornados públicos, alguns peritos citados pelos órgãos de comunicação internacionais consideraram que os números reais de óbitos e de casos de covid-19 no país podem ser ainda muito mais elevados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou na passada quarta-feira que a Índia foi responsável por quase metade de todas as infecções globais e um quarto das mortes relatadas na semana passada.

Na Índia, um dos mais afetados é o estado de Goa, onde, segundo a CNN, uma em cada duas pessoas testadas é positiva para a covid-19, a maior taxa de positividade em todo o país. Na sexta-feira, foi atingido um novo recorde de de 51,4% de positividade, confirmado pelo ministro da Saúde de Goa, Vishwajit P. Rane, que sugeriu que um confinamento total poderá ser capaz de conter a disseminação do vírus naquela região. Tradicional destino turístico, conhecido pelas praias, Goa abriga tem cerca de 1,5 milhões de habitantes, e tem assistido a um aumento do número de casos desde o início de abril. Na última quinta-feira, Goa registrou mais de 3800 casos identificados em 24 horas, o maior total diário de contágios até agora registado.

Mais de 40 países começaram, segundo a Agência Lusa, a enviar ajuda para a Índia para ajudar a combater a pandemia, incluindo ventiladores e equipamento médico, bem como geradores de oxigénio. O receio é que a pandemia se espalhe pelo sudeste asiático. Os casos dispararam em países que fazem fronteira com o Estado indiano, como o Nepal ao norte ou o Sri Lanka e as Maldivas ao sul. Mas esta onda não se resume apenas aos vizinhos da Índia, com as infecções a aumentarem também na Tailândia, Camboja e Indonésia.

"A região do Sudeste Asiático relatou mais de 2,7 milhões de novos casos e mais de 25.000 novas mortes, um aumento de 19% e 48%, respectivamente, em comparação com a semana anterior", disse a OMS na passada quarta-feira. O rápido ressurgimento do vírus colocou uma enorme pressão sobre os sistemas de saúde desses países.

Brasil sem descanso

Com 212 milhões de habitantes, o Brasil somou 78886 novas infeções entre quinta e sexta-feira, totalizando mais de 15 milhões de diagnósticos de covid-19 desde o início da pandemia. É um dos países mais afetados, ocupando a segunda posição mundial na lista de nações com mais mortes e a terceira com mais casos.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, a taxa de incidência da doença aumentou esta sexta-feira para 199 mortes e 7177 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade da covid-19 mantém-se em 2,8%.

São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, concentrando quase três milhões de casos do novo coronavírus e 99989 vítimas mortais desde que a doença chegou ao Estado, o mais rico e populoso do Brasil.