Lisboa não celebra o Santo António pelo segundo ano consecutivo (mas ainda há a hipótese de haver arraiais)

A cidade de Lisboa não vai festejar a noite de Santo António devido à pandemia - ou pelo menos não da maneira habitual, pelo segundo ano consecutivo. O tradicional desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade daquela cidade e os casamentos de Santo António não se vão realizar e o presidente da Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa afasta possibilidade de nova data. A realização de arraiais é ainda uma hipótese mas é considerada pouco provável.

Segundo uma nota da autarquia de Lisboa, a que o “Diário de Notícias” teve acesso, o município refere que “tendo em conta o atual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm não será possível realizar este ano o concurso das Marchas Populares”. A Câmara diz estar “ciente do impacto não apenas económico, mas também social e emocional, nas famílias e comunidades diretamente envolvidas, que provoca a não realização deste momento ímpar na vida cultural da cidade”. A autarquia entregará, no entanto, metade do subsídio habitual a cada entidade organizadora - 15 mil euros.

O presidente da Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa, Pedro Franco, alega que “é mais um ano desgraçado”. Pedro Franco esclarece que “tudo isto envolve muito dinheiro para a economia da cidade, e não só. As marchas envolvem muita gente, as roupas, os arcos, os sapatos… Há pessoas que vivem disto, que estão muito aflitas”.

Para o presidente, adiar as festas populares não faz sentido. “As festas de Lisboa são em junho, o Santo António é em junho, não se muda para setembro ou outubro. Também não mudamos o nosso aniversário para outro dia qualquer”.