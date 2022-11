Covid-19. França estabeleceu um recorde com a vacinação de 600 mil pessoas

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, anunciou esta quinta-feira que foram vacinadas 600 mil pessoas hoje, um recorde em território gaulês. "Ultrapassámos mais uma etapa hoje, com mais de 600 mil vacinas realizadas em 24 horas. Novamente, obrigado a todos aqueles que protegem diariamente os nossos cidadãos. Vamos continuar", escreveu hoje Véran na rede social Twitter.

Ao mesmo tempo que os números da vacinação aumentam, com agora quase 17,5 milhões de franceses vacinados com a primeira dose, os números da pandemia estão a diminuir. Há agora 26.985 pessoas internadas nos hospitais com covid-19 e 5.231 desses pacientes estão em estado grave, menos 171 do que na véspera.

Morreram desde quarta-feira 219 pessoas devido ao vírus, perfazendo assim 105.850 óbitos desde o início da pandemia. Foram ainda detetados 21.712 novos casos no país nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.244.598 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.