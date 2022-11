Covid-19. R(t) recua para 0,95 e incidência também cai. Há dois mortos e 387 novos casos em Portugal nas últimas 24 horas

A incidência da covid-19 por 100 mil habitantes e o R(t), o índice de transmissibilidade, continuam a descer em Portugal. A incidência é agora de 61,3 no território nacional e de 59,0 no continente (cerca de metade da linha vermelha dos 120) e o R(t) desce para 0,95 na globalidade do território nacional e no Continente, revela o boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o registo mais baixo de incidência desde que este valor passou a ser divulgado nos boletins, a 15 de março. Os valores eram de 64,4 e de 62,0, respetivamente, na segunda-feira. O índice de transmissibilidade era, nesse mesmo dia, de 0,96 quer no território nacional quer no Continente.

Há também duas mortes a registar por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, bem como 387 novos casos e 513 recuperações.

O número de óbitos está acima da média dos últimos sete dias (1,43), em que se verificaram inclusivamente dois dias sem qualquer morte, e abaixo da média dos últimos 30 (3,27).

Já o número de novos infetados está acima da véspera (258), o que é habitual, visto que na terça-feira ainda se costuma sentir algum efeito da menor atividade de testagem ao fim de semana. No entanto, o valor continua a manter estabilidade e a demonstrar uma situação controlada: está muito próximo da média dos últimos sete dias (362,7) e abaixo da dos últimos 30 (486,9).

Há mais um doente nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 297. Há ainda menos quatro pacientes nas unidades de cuidados intensivos, sendo o total 83 - o valor mais baixo desde 24 de setembro de 2020.

Desde o início da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde identificaram 838.102 infeções, 16.983 óbitos e 798.414 recuperados. Há ainda 22.723 contactos em vigilância, o que corresponde a menos 883 do que na véspera.

Norte com 44% dos novos casos diários

Desde domingo, dia 1, que o Norte é a região com o maior crescimento diário de novas infeções. Esta quarta-feira contabilizou 171 casos, o que corresponde a 44,19% do total reportado no boletim da DGS. Imediatamente a seguir está Lisboa e Vale do Tejo, com 88 novos casos no último dia (22,74%).

Segue-se depois o Centro com 59 novas infeções, a Madeira com 23, os Açores com 20, o Algarve com 14 e, por último, o Alentejo com 12. Todas as regiões sofreram um crescimento de casos face a esta terça-feira.

Finalmente, os dois óbitos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo e no Centro do país.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: