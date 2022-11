Covid-19. Comissão de vacinação aguarda estudos para decidir segunda dose da AstraZeneca

As pessoas com menos de 60 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca e que estão ou vão ser chamadas para a segunda inoculação, após três meses, podem repetir a mesma vacina, de acordo com as recomendações da Agência Europeia do Medicamento e desde que deem o seu consentimento, ou podem esperar mais algum tempo até serem conhecidos novos dados sobre a eficácia e segurança de completar o programa recorrendo a uma vacina diferente.

São estas as duas opções admitidas na atualização da norma da Direção-Geral da Saúde publicada na passada sexta-feira e que foram explicadas esta quarta-feira por responsáveis da comissão técnica da vacinação contra a covid-219, ouvida no Parlamento, a pedido do grupo parlamentar do PSD.

Ainda este mês deverão ser conhecidos os resultados de estudos que testaram esquemas vacinais mistos e a Direção-Geral da Saúde emitirá depois nova orientação, explicou o coordenador da comissão, Válter Fonseca. “Estas são duas estratégias (que constam da norma) igualmente seguras”, explicou, indicando que os resultados dos estudos que testaram a inoculação de vacinas diferente na primeira e segunda toma devem ser conhecidos nas próximas semanas.

Antecipando aquela deve ser a decisão da DGS de admitir a toma de uma vacina de uma marca diferente, Válter Fonseca disse ainda haver “informação de plausibilidade biológica e experiência com outras vacinas que indicam que é uma alternativa acertada”.

Mas enquanto se aguardam esses resultados, não há risco em ir além dos três meses de espaçamento entre as duas tomas, já que os ensaios clínicos mostraram que a proteção conferida pela vacina se mantém além dos três meses, sublinhou o professor da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Os deputados questionaram ainda a opção da DGS de restringir o uso da vacina de toma única da Janssen a pessoas com mais de 50 anos, quando as agências reguladoras do medicamento europeia e norte-americana não impuseram qualquer limite, reafirmando a segurança em todas as faixas etárias.

"Tivemos em consideração que o número de eventos adversos era muito baixo, apesar de alguma gravidade, mas que as vacinas eram absolutamente seguras acima dos 60 [AstraZeneca] e 50 anos [Janssen]. Na avaliação que fazemos olhamos para a incidência de casos, a existência de vacinas alternativas e a ponderação benefício/risco. Foi em prole da segurança máxima das pessoas que emitimos a recomendação", explicou Válter Fonseca, lembrando que todas estas “decisões cautelares” podem ser revistas em função de novos estudos e dados.

O coordenador lembrou ainda que o número de vacinas já contratualizadas por Portugal supera às necessidades de vacinação, pelo que iriam sobrar doses, que deverão ser depois distribuídas por países que não as têm em número suficiente.

Luís Graça, médico imunologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que também faz parte da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, acrescentou que as agências reguladoras do medicamento fazem uma avaliação do produto de forma isolada e do risco/benefício. Já as autoridades de saúde dos diferentes países avaliam e pesam outros fatores como a situação epidemiológica nacional, os grupos populacionais já vacinados e a disponibilidade de outras vacinas. Por isso, as decisões acabam por variar de país para país.