Covid-19 no 🌏: Itália tem o registo mais baixo de novos contágios desde outubro, Dinamarca abandona o uso da vacina da Johnson & Johnson

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 3.203.937 mortos em todo o mundo e mais de 152.737.970 casos da infeção, segundo um balanço recente da agência AFP.

No √ļltimo dia registaram-se mais 10.160 mortes e 705.957 novos cont√°gios, sendo os pa√≠ses com mais √≥bitos di√°rios a √ćndia (3.517), o Brasil (1.202) e a Col√īmbia (485).

Os Estados Unidos s√£o o pa√≠s mais afetado, tanto em n√ļmero de mortes como nos casos de infe√ß√£o desde o in√≠cio da pandemia, seguindo-se Brasil, √ćndia, M√©xico e Reino Unido.

A Europa totalizava at√© esta segunda-feira de manh√£, 1.073.784 mortos e 50.653.202 casos, a Am√©rica Latina e Cara√≠bas 926.976 mortos e 29.048.161 cont√°gios, os Estados Unidos e o Canad√° 601.341 mortos e 33.653.917 casos, a √Āsia 347.207 mortos 26.911.396 infe√ß√Ķes, o M√©dio Oriente 131.278 √≥bitos e 7.853.026 casos, e √Āfrica 122.298 mortos e 4.574.828 casos.

Brasil

O Brasil contabilizou 983 mortos e 24.619 infetados pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, n√ļmeros que elevam o total para 408.622 √≥bitos e 14.779.529 casos no pa√≠s, informou esta segunda-feira o executivo.

Os dados fazem parte do √ļltimo boletim epidemiol√≥gico do Minist√©rio da Sa√ļde brasileiro e mostram uma diminui√ß√£o face √† semana anterior, uma vez que a falta de recursos humanos para testar e recolher dados durante os fins de semana e segundas-feiras causa impacto nos n√ļmeros apresentados, sendo que estes acabam por ser consolidados √†s ter√ßas-feiras, segundo explica√ß√Ķes da pr√≥pria tutela.

O Brasil, com 212 milh√Ķes de habitantes, continua a ser o segundo pa√≠s com mais mortes devido √† covid-19 em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pela na√ß√£o norte-americana e pela √≠ndia.

A taxa de incidência da doença no Brasil aumentou hoje para 194 mortes e 7.033 casos por 100 mil habitantes e a taxa de letalidade está fixada em 2,8%.

São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, com 2.926.516 diagnósticos de covid-19, sendo seguido por Minas Gerais (1.371.818), Rio Grande do Sul (980.806) e Paraná (955.247).

Já as unidades federativas que concentram mais óbitos são São Paulo (97.172), Rio de Janeiro (44.897), Minas Gerais (34.313) e Rio Grande do Sul (25.165).

No total, mais de 13,3 milh√Ķes de recupera√ß√Ķes da doen√ßa foram registadas no pa√≠s sul-americano, segundo dados do Minist√©rio da Sa√ļde.

No momento em que a vacina√ß√£o contra a covid-19 no Brasil avan√ßa a um ritmo lento e v√°rias cidades tiveram mesmo de suspender a aplica√ß√£o da segunda dose por falta do ant√≠doto, um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje que gestores p√ļblicos podem ser punidos por improbidade administrativa se houver atraso na aplica√ß√£o da segunda dose.

Na sua decisão, o juiz Ricardo Lewandowski indicou ainda que as autoridades apenas podem mudar a ordem dos grupos prioritários a serem vacinados se seguirem critérios técnicos e científicos, suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizou o executivo estadual a alterar a ordem de imunização.

"Sob pena de frustrar-se a leg√≠tima confian√ßa daqueles que aguardam a complementa√ß√£o da imuniza√ß√£o, na sua maioria idosos e portadores de comorbidades, como tamb√©m de ficar caracterizada, em tese, a improbidade administrativa dos gestores da sa√ļde p√ļblica local, caso sejam desperdi√ßados os recursos materiais e humanos j√° investidos na campanha de vacina√ß√£o inicial", ditou o magistrado.

O ministro da Sa√ļde brasileiro, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o Governo Federal est√° "na imin√™ncia" de fechar um novo contrato com farmac√™utica Pfizer para a aquisi√ß√£o de mais 100 milh√Ķes de doses da vacina contra o novo coronav√≠rus, indicando que o contrato dever√° ser firmado ainda esta semana.

"Um novo contrato com a Pfizer est√° na imin√™ncia de ser fechado para 100 milh√Ķes de doses da vacina. Ou seja, o Brasil ter√° √† disposi√ß√£o 200 milh√Ķes de doses do imunizante da Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua popula√ß√£o ainda este ano, porque esse segundo contrato prev√™ para outubro 35 milh√Ķes de doses da Pfizer", declarou √† imprensa Queiroga, que ser√° ouvido esta semana numa Comiss√£o Parlamentar de Inqu√©rito que investigada alegadas omiss√Ķes do Governo na pandemia.

França

Fran√ßa ultrapassou esta segunda-feira os 16 milh√Ķes de pessoas vacinadas contra a covid-19 (24,1% da popula√ß√£o), num dia em que contabilizou, nas √ļltimas 24 horas, 3.760 novos casos de cont√°gio e 311 mortes, indicaram fontes oficiais.

Segundo as autoridades sanit√°rias francesas, a campanha de vacina√ß√£o continua a decorrer a um ritmo elevado e quase um quarto da popula√ß√£o francesa j√° foi vacinada com, pelo menos, uma dose da vacina, num total de 16,13 milh√Ķes de pessoas. Dessas, 6,68 milh√Ķes foram j√° vacinadas com a segunda dose, o equivalente a cerca de 10% da popula√ß√£o.

Por outro lado, o n√ļmero de doentes infetados internados nas unidades de cuidados intensivos voltou a subir, atingindo os 5.630, superando novamente a barreira dos 5.600. A satura√ß√£o nas UCI tinha vindo a reduzir-se paulatinamente nos √ļltimos dias, chegando mesmo a baixar das 5.600 no domingo.

Numa altura em que o pa√≠s cumpre uma nova etapa no desconfinamento, com o fim das restri√ß√Ķes √† mobilidade entre os diferentes departamentos e a reabertura dos estabelecimentos de ensino secund√°rio, o n√ļmero de novos casos di√°rios positivos de covid-19 √© substancialmente menor do que a m√©dia de cerca de 30.000 registada nas √ļltimas semanas.

No entanto, a descida reflete sobretudo o facto de, aos domingos, grande parte dos laboratórios de análises estar encerrada.

Desde o início da pandemia, França acumulou 5.656.007 casos de infeção com o novo coronavírus, a que estão associadas 105.159 mortes.

It√°lia

It√°lia registou 5.948 cont√°gios pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, o registo mais baixo desde outubro, informou esta segunda-feira o Minist√©rio da Sa√ļde italiano, uma semana depois do pa√≠s ter iniciado um processo gradual de reabertura. Trata-se do n√ļmero mais baixo de novos casos da doen√ßa covid-19 registado no pa√≠s desde 13 de outubro de 2020, dia em que foram contabilizados 5.901 novos cont√°gios.

No entanto, e como é frequente durante o período de fim de semana, o país também realizou menos testes de diagnóstico, num total de 121.829. Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.050.708 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do ministério.

O pa√≠s somou 256 √≥bitos nas √ļltimas 24 horas, elevando para 121.433 o n√ļmero total de mortes atribu√≠das √† doen√ßa covid-19 no territ√≥rio italiano desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.

No que diz respeito aos recuperados, o pa√≠s ultrapassou hoje a barreira dos 3,5 milh√Ķes, ao alcan√ßar um total de 3.505.717, um aumento de 13.038 recupera√ß√Ķes face ao dia anterior. Existem 423.558 casos positivos de covid-19 que est√£o atualmente ativos em It√°lia, um decr√©scimo de 7.348 casos em rela√ß√£o √† v√©spera.

Dos casos positivos atualmente ativos em Itália (a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos), 20.885 são pessoas que estão hospitalizadas (mais 16 em relação aos dados divulgados no domingo), existindo 2.490 doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 34 pacientes em comparação aos indicadores do dia anterior.

A campanha de vacina√ß√£o em It√°lia prossegue, com um ritmo de quase meio milh√£o de inocula√ß√Ķes di√°rias, e foram administradas at√© √† data 20.885.469 doses em todo o pa√≠s. Um total de 6.302.433 pessoas j√° t√™m o processo de imuniza√ß√£o completo contra a covid-19.

Ap√≥s ter vacinado 90% da sua popula√ß√£o, a ilha de Pr√≥cida, na regi√£o da Camp√Ęnia (sul), √© a primeira √°rea do territ√≥rio italiano a ser classificada como uma zona "livre de covid-19", segundo indicam as ag√™ncias internacionais.

Este resultado surge após uma campanha de quatro dias de vacinação com o fármaco unidose da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, que abrangeu mais de 6.000 dos 7.500 habitantes da ilha.

O pa√≠s iniciou h√° uma semana um processo gradual de reabertura em 14 regi√Ķes com baixo risco de cont√°gio, denominadas como "zonas amarelas", como foi o caso de Lazio e da Lombardia, onde ficam localizadas as cidades de Roma (capital) e de Mil√£o, respetivamente.

Nessas zonas, as aulas presenciais foram retomadas para os alunos até ao ensino secundário e o setor da restauração teve autorização para abrir as esplanadas até ao recolher noturno, decretado a partir das 22:00 locais (21:00 hora de Lisboa). Museus, cinemas e teatros também reabriram com capacidade limitada.

Espanha

Espanha registou 16.353 novos casos de covid-19 desde sexta-feira, elevando para 3.540.430 o total de infetados at√© agora, continuando o n√≠vel de cont√°gios o seu movimento descendente, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. Os servi√ßos sanit√°rios tamb√©m notificaram esta segunda-feira terem registado, durante o fim de semana e at√© hoje, mais 77 mortes atribu√≠das √† pandemia, passando o total de √≥bitos para 78.293.

A incidência acumulada (contágios) manteve hoje a tendência de queda, passando dos 229 na sexta-feira para 224 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (497), Navarra (332), Madrid (369) e Catalunha (298).

Nas √ļltimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o pa√≠s 817 pessoas com a doen√ßa (1.057 na sexta-feira), das quais 208 em Madrid, 162 na Catalunha e 127 na Andaluzia.

Por outro lado, subiu para 9.747 o n√ļmero de hospitalizados com covid-19 (9.668), o que corresponde a 7,8% das camas, dos quais 2.323 pacientes est√£o em unidades de cuidados intensivos (2.308), o que corresponde a 23,1% das camas desses servi√ßos.

Dinamarca

A Dinamarca anunciou esta segunda-feira que vai renunciar ao uso da vacina anti-covid-19 produzida pela farmacêutica Johnson & Johnson devido aos possíveis efeitos secundários, apesar de o regulador europeu ter autorizado a sua utilização.

"A Autoridade Nacional de Sa√ļde dinamarquesa concluiu que os benef√≠cios do uso da vacina para a covid-19 da Johnson & Johnson n√£o superam o risco de causar um poss√≠vel efeito secund√°rio", referiu hoje a entidade.

Em causa está a possibilidade de as pessoas a quem é administrada esta vacina apresentarem trombocitopenia trombótica induzida por vacina (VITT, na sigla em inglês), um tipo muito raro de trombose. "O programa de vacinação da Dinamarca irá continuar sem esta vacina", adiantou a entidade.

A Dinamarca tamb√©m foi o primeiro pa√≠s da Europa a abandonar a vacina da AstraZeneca, em abril, embora v√°rios outros se lhe tenham seguido. A decis√£o da Dinamarca acontece apesar de tanto a Organiza√ß√£o Mundial de Sa√ļde como a Ag√™ncia Europeia do Medicamento terem autorizado a sua administra√ß√£o.

Alemanha

O pa√≠s registou 9.160 casos de covid-19 no √ļltimo dia, e 84 mortes, totalizando desde o in√≠cio do surto 3.425.982 infetados, dos quais cerca de 3.040.700 considerados recuperados, e 83.276 falecidos.

A incid√™ncia semanal na Alemanha como um todo tem aumentado consideravelmente desde meados de fevereiro e estava acima de 100 novas infe√ß√Ķes por 100.000 habitantes. Ap√≥s um rev√©s moment√Ęneo na Semana Santa (P√°scoa), o forte aumento continuou, observa o Instituto Robert Koch (RKI) no √ļltimo relat√≥rio.

A incid√™ncia acumulada a sete dias aumentou ligeiramente na Alemanha para 146,9 novas infe√ß√Ķes por 100.000 habitantes, depois de ter ca√≠do seis dias consecutivos e numa tend√™ncia que aponta para uma desacelera√ß√£o nesta terceira vaga da pandemia.

Nas unidades de cuidados intensivos, 5.029 doentes com covid-19 foram internados no domingo, dos quais 59% necessitam de ventilação. Em 24 horas, os cuidados intensivos receberam 198 novos doentes com covid-19 e 71 dos internados morreram.

Na Alemanha, 6.381.397 pessoas receberam as duas doses da vacina (7,7% da população) e 22.393.183 (26,9%), pelo menos uma dose.

França

O pa√≠s teve 9888 cont√°gios e 113 mortos nas √ļltimas 24 horas, mantendo-se a incid√™ncia do surto est√°vel, mas com uma ligeira subida de doentes em cuidados intensivos, 5585, mais quatro que na v√©spera, num total de 28.818 pacientes internados.

Desde o início da pandemia, 5.652.247 pessoas contraíram covid-19 e 104.819 morreram com a doença, em França.

A campanha de vacina√ß√£o intensificou-se nos √ļltimos dias, e o pa√≠s supera j√° as 15,7 milh√Ķes de doses administradas.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 311 mortes e 30.638 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, segundo a Universidade Johns Hopkins. Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s acumula 577.029 √≥bitos e 32.420.079 casos, mantendo-se como o primeiro no mundo com mais infe√ß√Ķes e mortes.

O Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√Ķes de Sa√ļde da Universidade de Washington, em cujos modelos de proje√ß√£o da evolu√ß√£o da pandemia a Casa Branca se baseia com frequ√™ncia, previu cerca de 610 mil mortes nos EUA at√© 1 de agosto.

Pelo menos 147,04 milh√Ķes de pessoas (44,3% da popula√ß√£o) j√° receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e 104,7 milh√Ķes (31,6%) j√° conclu√≠ram o processo de vacina√ß√£o, indicaram os Centros de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas dos EUA (CDC).

√ćndia

O pa√≠s registou 3417 mortos e 368.147 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, passando a somar 218.959 √≥bitos e 19,9 milh√Ķes de casos desde o in√≠cio da pandemia.

Estes dados mostraram uma ligeira descida, pelo segundo dia consecutivo, das infe√ß√Ķes, depois de o pa√≠s ter ultrapassado, no s√°bado e pela primeira vez, os 400 mil casos di√°rios.

A √ćndia atravessa uma segunda onda da doen√ßa, que sobrecarregou o sistema de sa√ļde, com escassez de oxig√©nio e de camas em grandes cidades como Nova Deli.

O pa√≠s de 1,3 mil milh√Ķes de habitantes iniciou, no fim de semana, uma nova fase da campanha de vacina√ß√£o para abranger todos os maiores de 18 anos, embora algumas regi√Ķes indianas tenham indicado ter falta de doses. O ritmo de vacina√ß√£o tem sido lento desde o in√≠cio da campanha, em janeiro, com 157 milh√Ķes de doses administradas at√© agora.

México

O M√©xico registou 65 mortes causadas pela covid-19 e 1093 casos nas √ļltimas 24 horas, contabilizando at√© √† data 217.233 √≥bitos e 2.348.873 infe√ß√Ķes.

Com estes dados, o M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes devido √† covid-19, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.¬ļ mundial em n√ļmero total de casos.

A 20 de abril, as autoridades mexicanas tinham admitido que o total de √≥bitos causados pela doen√ßa pode chegar aos 332.500, na sequ√™ncia de um relat√≥rio que analisou certid√Ķes de √≥bito.

Mais de 18 milh√Ķes de doses da vacina contra a covid-19 foram j√° administradas no M√©xico, desde o in√≠cio da campanha de vacina√ß√£o a 24 de dezembro. At√© agora, 7.650.150 pessoas j√° receberam as duas doses necess√°rias para completar o processo de vacina√ß√£o.

China

A China detetou 11 casos da covid-19 no √ļltimo dia, todos oriundos do exterior, e diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas prov√≠ncias de Guangdong (sudeste), Mong√≥lia Interior (norte) e Sichuan (centro).

De acordo com estes dados, a tend√™ncia de novos casos na China mant√©m-se est√°vel, com 15 infe√ß√Ķes detetadas no s√°bado e 16 na sexta-feira.

A Comiss√£o de Sa√ļde da China adiantou que o n√ļmero total de casos ativos √© de 323, incluindo cinco em estado grave. Desde o in√≠cio da pandemia da covid-19, o pa√≠s registou 90.697 casos da doen√ßa e 4636 mortos.

√Āfrica

O continente teve mais 247 mortes e 6.802 novos casos de infe√ß√£o no √ļltimo dia, passando a totalizar 122.329 √≥bitos e 4.574.042 cont√°gios desde o in√≠cio da pandemia, segundo o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC). Houve ainda 6.337 recuperados, que somam agora 4.574.042.

A √Āfrica Austral continua a ser regi√£o mais afetada, com 1.972.613 infetados e 62.153 mortos, destacando-se a √Āfrica do Sul como o pa√≠s mais atingido (1.584.064 casos e 54.417 mortes). O Norte de √Āfrica √© a segunda zona mais atingida, com 1.372.744 infetados e 40.168 v√≠timas mortais.

Nos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 815 mortes e 69.984 casos, seguindo-se Angola (602 óbitos e 26.993 casos de infeção), Cabo Verde (224 mortos e 24.368 casos), Guiné Equatorial (112 óbitos e 7.694 casos), Guiné-Bissau (67 mortos e 3.736 casos) e São Tomé e Príncipe (35 mortos e 2.310 casos).

