Covid-19 em Portugal: 26 de abril a 2 de maio, a semana com menos óbitos desde que a pandemia começou a matar

Os dados dos boletins da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam uma semana positiva no que diz respeito à evolução da pandemia em Portugal. Com o número de casos a descer desde a semana que acabou no dia 11 de abril, quando foram registados 4159 infetados, este domingo a semana fecha com 2835 casos de covid-19 e o mais baixo número de mortos desde os primeiros registos de óbitos, no início da crise sanitária.

MORTES 'COVID' POR SEMANA

Nos últimos sete dias morreram 12 pessoas, menos duas do que na semana entre 16 e 22 de março de 2020, quando em Portugal a doença começou a matar. Passados três meses, entre 15 e 21 de junho de 2020, o total de mortes voltaria a baixar ao mínimo, também agora ultrapassado, de 13 mortes. A partir dessa semana o valor foi subindo, com algumas exceções, até à última semana de janeiro, com mais de duas mil mortes registadas em sete dias.

SALDOS SEMANAIS

De acordo com os dados agregados pelo Expresso, as boas notícias são extensíveis aos internamentos. Apesar dos mais nove internados este domingo, a semana fecha com menos 37 doentes hospitalizados, sendo a queda mais acentuada ainda no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos. São menos 13 doentes graves entre 26 de abril e 2 de maio, a maior descida desde meados de abril.

Artigo atualizado às 15h de 3 de maio de 2021