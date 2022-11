Bruxelas propõe reabertura das fronteiras externas para turistas vacinados

A Comissão Europeia propõe aos Estados-membros que permitam as viagens por razões não essenciais, não apenas para todas as pessoas provenientes de países com uma boa situação epidemiológica, mas também para todas as pessoas que já receberam a última dose recomendada de uma vacina autorizada pela União Europeia, pelo menos 14 dias antes da chegada.

Trata-se de uma tentativa de salvar o turismo já este verão, mas com particular atenção às novas variantes, que Bruxelas admite exigirem "vigilância contínua".

As crianças também poderão viajar com os pais, mesmo não estando vacinadas, desde que apresentem um teste negativo, feito no mínimo 72 horas antes da chegada. Nestes casos, podem ser exigidos testes adicionais.

Poderá também ser dada luz verde à entrada de turistas que tenham sido vacinados com imunizantes que tenham recebido a validação de emergência da Organização Mundial da Saúde, lê-se no comunicado da Comissão.

Cumprindo os pressupostos da não discriminação - defendidos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, na discussão da proposta do Certificado Covid-19 -, se os Estados-membros decidirem dispensar a apresentação de um teste negativo ou a realização de quarentena para as pessoas vacinadas no seu território, deverão também dispensar esses requisitos para os viajantes vacinados fora da União Europeia.

Até que o Certificado Verde Digital esteja operacional, os Estados-membros devem poder aceitar certificados de países fora da UE com base na legislação nacional, propõe também a Comissão.

Limite de casos aumenta de 25 para 100

Bruxelas propõe ainda aumentar, de acordo com a evolução da situação epidemiológica na Europa, o limiar relacionado com o número de novos casos de infeção que têm sido aplicados para determinar a lista de países a partir dos quais todas as viagens devem ser permitidas.

A proposta é aumentar o limiar da taxa de notificação de casos positivos (cumulativa de 14 dias) de 25 para 100. Este valor permanece abaixo da atual média da UE, que é superior a 420.

O objetivo é que o Conselho autorize mais países a integrarem a lista, criando as condições para a retoma do turismo em breve, tal como previsto.

"É hora de revitalizar a indústria do turismo e de reativar as amizades transfronteiriças - com segurança", escreveu Ursula von der Leyen num tweet publicado esta manhã.

A presidente do executivo comunitário apelou, na rede social, a que se dê "as boas-vindas aos visitantes vacinados" além daqueles provenientes de países em que a doença está controlada.

Não deixa, no entanto, de referir o mecanismo travão de emergência da UE, caso surjam novas variantes do vírus. Esse "travão de emergência", a ser coordenado a nível da UE, pretende limitar o risco de começarem a circular nos Estados-membros possíveis novas variantes da covid-19.

O tal travão servirá para que os países consigam agir "rápida e temporariamente" e que possam, apesar desta anunciada abertura de fronteiras, limitar ao mínimo necessário as viagens de turistas oriundos de países afetados pelas novas variantes "durante o tempo necessário para implementar as medidas sanitárias adequadas", propõe Bruxelas.

Cabe agora ao Conselho examinar esta proposta. A primeira discussão tem já lugar esta terça-feira (4 de maio), na reunião do Conselho de Resposta Integrada à Crise, a que se seguirá uma discussão na reunião de Embaixadores da UE no dia seguinte.

Assim que a proposta for adotada pelo Conselho, caberá aos Estados-membros implementar as medidas estabelecidas na recomendação.

O Conselho deve rever a lista de países terceiros isentos da restrição de viagens à luz dos critérios atualizados e continuar a fazê-lo de duas em duas semanas.

Notícia atualizada às 12h34