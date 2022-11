Novo ano escolar. Reino Unido pondera vacinar crianças em setembro, no regresso às aulas

“É preciso estarmos preparados para imunizar as crianças, particularmente os adolescentes, de forma rápida e efetiva se assim for necessário”, afirmou o pediatra Adam Finn, do Comité Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI, na sigla em inglês), ao jornal “Sunday Times” na edição deste domingo.

O Governo de Boris Johnson está mesmo a estudar a administração de uma dose da vacina da Pfizer contra o coronavírus a crianças maiores de 12 anos em setembro, no início do próximo ano escolar, para garantir que os estabelecimentos de ensino não voltarão a encerrar caso a crise sanitária volte a agudizar-se.

A importância de que a “educação não se interrompa de modo algum no próximo ano académico” é também sublinhada pelo mesmo pediatra, citado no artigo do “Times”. A informação é corroborada por Linda Bauld, professora de saúde publica na Universidade de Edimburgo, que constatou que os planos sanitários do Reino Unido “estão a caminhar nessa direção”. “O motivo para vacinar as crianças é realmente melhorar a imunidade de grupo”, sublinhou a especialista.

DOSES ADICIONAIS DE VACINAS PARA REFORÇO NO OUTONO

Na semana passada, o ministro da Saúde, Matt Hancok, avançou que o Governo tinha comprado 60 milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer para administrar “doses de reforço” no outono.

O executivo britânico contempla a possibilidade de dar uma terceira dose a certos setores da população para reforçar a imunidade alcançada com as primeiras vacinas. Ainda assim, o executivo estuda que essa terceira dose seja uma vacina elaborada por uma farmacêutica distinta das duas primeiras se os ensaios sugerirem que essa estratégia possa aumentar a proteção.

