Covid-19. Um óbito e 330 novos casos positivos em Portugal

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista um óbito e 330 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 244 recuperados.

Há mais nove doentes nos hospitais portugueses (total: 311) e mais uma pessoa nas Unidades de Cuidados Intensivos (total: 85)

A última atualização dos dados da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) diz respeito a sexta-feira, dia 30:

Incidência nacional: 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes; incidência no Continente: 64,3 casos de infeção por 100 mil habitantes

R(t) Nacional: 0,98 Continente: 0,98

Quantos aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 837.277 infeções confirmadas, 23.909 óbitos e 796 721 recuperados.

Existem atualmente 23 579 casos ativos no nosso país, mais 85 do que no sábado. A DGS contabiliza ainda 23 909 contactos em vigilância, mais 85 do que na véspera.

Norte e LVT com 160 e 76 novos casos

A região Norte somou nas últimas 24 horas mais 160 novos casos, seguida por Lisboa e Vale do Tejo (+76). Seguem-se Centro (+37), Madeira (+24), Algarve (+14), Açores (+14) e Alentejo (+5). A única morte registada teve lugar no Algarve.

Os números absolutos por região, de casos confirmados e óbitos, são os seguintes:Norte: 336 394 (5.340 mortes)

LVT: 316.579 (7.193)

Centro: 118.777 (3.015)

Alentejo: 29.795 (971)

Algarve: 21.701 (359)

Madeira: 9.252 (68)

Açores: 4.779 (31)