Covid-19 no 🌏: Índia regista 3.689 mortes nas últimas 24 horas, um novo máximo no país

A pandemia de covid-19 provocou 13.166 mortes no mundo nas √ļltimas 24 horas, aumentando o n√ļmero de √≥bitos para 3.194.716 mortes no mundo, resultantes de mais de 152 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP este domingo. De seguida, num artigo em constante atualiza√ß√£o, os desenvolvimentos em contexto de crise sanit√°ria de v√°rios pa√≠ses.

Chile

O Chile ultrapassou hoje as 26.500 mortes por covid-19 ao somar 104 v√≠timas mortais pela pandemia nas √ļltimas 24 horas, registando mais 6.122 infetados. O balan√ßo total de cont√°gios no pa√≠s ascende agora a mais de 1,2 milh√Ķes de pessoas desde o in√≠cio da pandemia.

No total, j√° morreram no Chile 26.561 pessoas devido √† covid-19 e a taxa de positividade (n√ļmero de cont√°gios por cada 100.000 testes de PCR) das √ļltimas 24 horas foi de 8,5% ap√≥s realizados maus de 66.000 testes, informaram as autoridades sanit√°rias.

Sobre a vacina√ß√£o, o pa√≠s est√° a desenvolver um dos processos com mais √™xito no mundo, com mais de oito milh√Ķes de pessoas (mais de 50% da popula√ß√£o) j√° vacinadas com pelo menos uma dose da vacina e com 44% j√° vacinadas com as duas doses.

√ćndia

A √ćndia registou 3.689 mortes provocadas por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, um novo m√°ximo no pa√≠s, a bra√ßos com um surto devastador, anunciou este domingo o Minist√©rio da Sa√ļde indiano.

Nas √ļltimas 24 horas, as autoridades sanit√°rias diagnosticaram ainda 392.488 novos casos, uma ligeira diminui√ß√£o em rela√ß√£o √† v√©spera, quando foram detetadas 401.993 infe√ß√Ķes, um recorde mundial desde que o SARS-CoV-2 foi identificado na China, em dezembro de 2019. O pa√≠s de 1,3 mil milh√Ķes de habitantes conta atualmente mais de 3,3 milh√Ķes de casos ativos, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde indiano.

A explos√£o do n√ļmero de casos, atribu√≠da a uma variante do v√≠rus detetada na √ćndia e √† circula√ß√£o de outras estirpes, al√©m de com√≠cios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, sobrecarregou os hospitais, onde faltam camas, medicamentos e oxig√©nio.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 819 mortes provocadas por covid-19 e 46.966 novos casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o in√≠cio da pandemia, os EUA acumularam 576.718 √≥bitos e mais de 32,3 milh√Ķes de infe√ß√Ķes confirmadas (32.389.441), mantendo-se como o pa√≠s com mais mortes e tamb√©m com mais casos no mundo.

México

O M√©xico registou 261 mortes por covid-19 e 3.025 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, segundo as autoridades mexicanas. Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s contabilizou 217.168 √≥bitos e mais de 2,3 milh√Ķes de casos (2.347.780).

O total de mortes provocadas pela doen√ßa poder√° no entanto ser superior, tendo o Governo mexicano admitido em 20 de abril que esse n√ļmero poder√° chegar aos 332.500, num relat√≥rio que analisa certid√Ķes de √≥bito.

O M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes devido √† covid-19, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.¬ļ mundial em n√ļmero total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

* em atualização