Covid-19. Mais duas mortes e 454 novos casos em Portugal

O boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista dois óbitos e 454 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 639 recuperados.

Há menos 22 doentes nos hospitais portugueses (total: 302), uma tendência que se observa nas Unidades de Cuidados Intensivos, donde saíram cinco pacientes (total:84).

A última atualização dos dados da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) diz respeito a sexta-feira, dia 30:

Incidência nacional: 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes; incidência no Continente: 64,3 casos de infeção por 100 mil habitantes

R(t) Nacional: 0,98 Continente: 0,98

Quantos aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 836.947 infeções confirmadas, 16.976 óbitos e 796.447 recuperados.

Existem atualmente 23.494 casos ativos no nosso país, menos 187 do que na sexta-feira. A DGS contabiliza ainda 24.006 contactos em vigilância, menos 94 do que na véspera.

LVT e Norte com 162 e 161 novos casos

Lisboa e Vale do Tejo somou nas últimas 24 horas mais 162 novos casos, um número muito próximo do que foi registado na região Norte (161). Seguem-se Centro (68), Madeira (20), Algarve (18), Alentejo (15) e Açores (10). As duas mortes tiveram lugar no Centro e no Algarve.

Os números absolutos por região, de casos confirmados e óbitos, são os seguintes:

Norte: 336.234 casos (5340 mortes)

Centro: 118.740 (3015)

LVT: 316.503 (7193)

Alentejo: 29.790 (971)

Algarve: 21.687 (358)

Açores: 4765 (31)

Madeira: 9228 (68)

De seguida, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando a crise sanitária começou:

0-9 anos: 46.530

10-19 anos: 77.677

20-29 anos: 119.577

30-39 anos: 120.340

40-49 anos: 139.003

50-59 anos: 124.035

60-69 anos: 85.317

70-79 anos: 55.413

+80 anos: 69.055

Quanto às vítimas mortais desde o início da pandemia de covid-19, este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 2

10-19 anos: 2

20-29 anos: 12

30-39 anos: 41

40-49 anos: 153

50-59 anos: 461

60-69 anos: 1520

70-79 anos: 3615

+80 anos:11.170